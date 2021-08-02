شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاما بالمعدة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من آلام حادة أو انتفاخ مزمن بعد تناول أنواع معينة من الطعام، فإن خبراء التغذية يقولون إن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرتبط بالطعام وعادات نمط الحياة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.

وقال الموقع، يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، ما قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية.



احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاما بالمعدة

الخضراوات النيئة

الباذنجان والخرشوف والطماطم والبطاطا والفلفل تسبب حرقة فى المعدة

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف

البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح استهلاكها بكثرة يسبب آلام المعدة والانتفاخ

مضغ اللبان

يسبب متلازمة القولون العصبي ويحتوي على محليات صناعية تسبب آلام المعدة.



الألبان والمشروبات الغازية احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاما بالمعدة

منتجات الألبان "غير المخمرة"

تهيج المعدة بسبب اللاكتوز فتسبب غازات وانتفاخ وإسهال

المشروبات الغازية

تخلق فقاعات هواء تسبب الغازات



الخضروات النيئة احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاما بالمعدة

الكحول

يسبب التهاب في الأمعاء وتهيج في المعدة

الأطعمة الحارة

تناولها بكثرة يهيج بطانة المريء والمعدة ويسبب اضطراب أو قرحة المعدة.



الكحول والأطعمة الحارة تسبب آلام المعدة

الزبدة

تناولها بكثرة يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا

الجلوتين

يوجود فى الخبز والمكرونة والبيتزا والحبوب ويسبب آلامًا في المعدة