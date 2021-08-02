بالارقام.. منطقة جنوب شرق آسيا تسجل أعلى معدل لوفيات كورونا في العالم

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

تفوقت منطقة جنوب شرق آسيا على أمريكا اللاتينية من حيث معاناتها من أسوأ معدل للوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الإثنين.



وخلال الأيام السبعة التي انتهت أمس الأحد، سجلت المنطقة 28.8 حالة وفاة بين كل مليون شخص، وذلك بالمقارنة مع تسجيل 28.5 حالة بين كل مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات في جنوب شرق آسيا منذ بداية بداية ظهور الفيروس يمثل جزءاً صغيراً بالمقارنة مع إجمالي العدد في أمريكا اللاتينية، يوضح معدل الوفيات المتزايد مدى ضعف المنطقة أمام سلالة "دلتا" المتحورة والأكثر عدوى، ولا سيما وأن معدلات التطعيمات مازالت منخفضة.

وتتحمل إندونيسيا العبء الأكبر من الموجة الاخيرة لتفشي الإصابات، حيث أعلنت تسجيل 12 ألفاً و444 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.