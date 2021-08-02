شكرا لقرائتكم خبر عن «السر في التحضير».. القهوة تفقد الوزن وتمنحك بطنا خال من الدهون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتنوع القهوة وتتعدد طرق تناولها، فمنها القهوة سريعة التحضير، ومنها القهوة التي تمزج مع بعض المواد لتعديل النكهات، كالحليب مثلا، أو الزبدة، مثل قوة التبت. ولايزال هناك القليل جدا من الاكتشافات العالقة حول طقوس تناول القهوة الصباحية المفضلة لدى الجميع.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية، فإن القهوة لوحدها قادرة على زيادة معدل التمثيل الغذائي لدى الإنسان، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل حجم منطقة الوسط. فقط عند تناول القهوة السوداء الطبيعية الخالية من أي إضافات أو السكر.

وحذرت أخصائية التغذية، ليزا ريتشارد، من أن “بعض مشروبات القهوة يمكن أن تضيف السعرات الحرارية والدهون إلى نظامنا الغذائي دون شعورنا بذلك”. وذلك بسبب صعوبة تخلينا عن المنكهات في القهوة أو الإضافات مثل الحليب والسكر وغيرها من المواد ونصحت بتناول القوة السوداء الخالية من السكر.

طريقة تجعل القهوة مادة “مسطحة للبطن”

وبحسب الخبيرة من الممكن القيام بخدعة بسيطة تجعل من فنجان القهوة مادة حارقة للدهون ومسطحة للبطن عن طريق إضافة عنصر واحد فقط، وهو القرفة.

وأوضحت أن “القرفة تعزز توليد الحرارة في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية”.

وبحسب المقال، يعتبر وضع القرفة في القهوة طريقة بسيطة وطبيعية وهي “بديل عضوي لمكملات توليد الحرارة”، وفقا لدراسة نشرتها مجلة “Metabolism”.

وتابعت الخبيرة: “لا يجب أن تكون إضافة القرفة إلى قهوتك تقليدا مؤقتا، لأن فوائدها قد تجعلك تعتمدها كعادة شائعة، من خلال إجراء بعض التغييرات على قهوتنا لا نتجنب زيادة الوزن فقط، بل أيضًا تساعد في زيادة سرعة وفعالية فقدان الوزن”.