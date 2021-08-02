شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج حروق الشمس فى المنزل؟.. استخدم الصبار ودقيق الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل انتشار موجات الصيف الحار، التى قد يسبب حروق الشمس الذى ينتج عنه التهاب في الجلد، تكون مؤلمة وخطيرة لذلك يجب عليك إتباع خطوات معينة وبحذر للتعامل مع تلك الحروق فور التعرض لها، وفقا لما نشره موقع healthline.

ماء بارد ماء بارد من أسهل طرق علاج الالتهاب هو تبريد المنطقة المصابة، هناك طريقة فعالة للمساعدة على الفور في حدوث حروق الشمس ، حتى أثناء وجودك بالخارج ، كما أن كون حذرًا من حمامات السباحة، حيث يمكن أن يؤدى الكلور إلى تهيج الجلد بشكل أكبر، كما يجب أيضا تجنب وضع الثلج مباشرة. صودا الخبز ودقيق الشوفان صودا الخبز ودقيق الشوفان يساعد إلقاء بضع ملاعق كبيرة من صودا الخبز في حوض الاستحمام المليء بالماء البارد والنقع لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبا في تقليل أضرار أشعة الشمس، كما أن إضافة كوب من الشوفان إلى الحمام يهدئ التهيج ويساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية. الصبار الصبار تم استخدام جل الصبار الموجود داخل هذا النبات النضاري لعدة قرون لعلاج جميع أنواع الأمراض، من اضطراب المعدة إلى التهابات الكلى، بجانب إنه أيضا يسهم فى تخفيف حروق الشمس دون وصفة طبية. شاي البابونج شاي البابونج يمكن أن يكون شاي البابونج مهدئا لروحك ، ولكنه يمكن أيضا أن يهدئ البشرة المصابة بحروق الشمس، قم بتحضير الشاي كالمعتاد واتركه يبرد، عندما تصبح جاهزة ، انقع قطعة قماش فيها وضعها على المنطقة المصابة. لا تنسى المرطب لا تنسى المرطب بعد العلاج الأولي ، ستظل بشرتك بحاجة إلى بعض العناية الرقيقة والمحبة، من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع تقشر الجلد، وضع المرطب بانتظام على المناطق المصابة،استخدم مرطب خال من الرائحة لتقليل تهيج الجلد إلى أدنى حد.

اشرب الكثير من الماء

نظرا لأن بشرتك تكافح الضرر الناجم عن أشعة الشمس ، فإنها تحتاج إلى الرطوبة التي فقدتها أثناء قضاء الوقت في الشمس، إذا لم تكن تشرب بالفعل ثمانية أكواب من الماء يوميًا ، فيجب أن يكون حروق الشمس السيئة سببًا كافيًا لدفعك إلى البدء في فعل ذلك.