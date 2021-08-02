شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع بالصيف واحمى نفسك من تأثير الكلور في حمام السباحة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمامات السباحة من أفضل الطرق التي يلجأ إليها كثير من الناس للاستمتاع بفصل الصيف، ورغم أننا نركز كثيرًا على وضع واقي الشمس قبل السباحة لكن معظمنا لا يفكر في تأثير المواد الكيميائية التي تدخل في حمامات السباحة على صحتنا، نتعرف في هذا التقرير على كيفية تأثير المواد الكيميائية في حمام السباحة على صحتك وكيفية الوقاية منها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تحميك المواد الكيميائية الموجودة في حمامات السباحة مثل الكلور من الجراثيم والبكتيريا وعند استخدامها بشكل صحيح ، فإنها تساعد في منع تفشي المرض والمشاكل الصحية المحتملة الأخرى.

أهمية كيماويات حمامات السباحة

يشير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى إلى مستوى الكلور ودرجة الحموضة في حمام السباحة ويعمل هذان العنصران كأول دفاع ضد الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض.

في حين أن الكلور فعال للغاية، إلا أنه لا يعمل على الفور وعندما ينتهي الأمر بأشياء مثل الأوساخ وخلايا الجلد وأشعة الشمس وحتى البراز في حمام السباحة ، فيمكنها تقليل مستويات الكلور.

يحدد مستوى الأس الهيدروجيني مدى حمضية أو قاعدية مياه حمام السباحة إذا كان الماء يحتوي على درجة حموضة عالية، فمن الصعب على الكلور قتل الجراثيم.

شيء آخر يجب مراعاته هو أن درجة حموضة جسمك يمكن أن تتراوح بين 7.2 و 7.8 إذا لم تكن مياه حمام السباحة في هذا النطاق فستتمكن من معرفة ذلك لأن بشرتك وعينيك ستتعرضان للتهيج والحساسية.



علامات شائعة لتأثير المواد الكيماوية فى حمامات السباحة على صحتك علامات شائعة لتأثير المواد الكيماوية فى حمامات السباحة على صحتك

الأعراض الشائعة الأخرى لتأثير المواد الكيماوية فى حمامات السباحة على صحتك تشمل:

-ألم الأذن.

-صعوبة في التنفس.

-السعال أو الاحتقان.

هل يجب أن تكون قادرًا على شم رائحة الكلور فى حمام السباحة؟

لا ، لا يجب أن تكون قادرًا على شم رائحة الكلور وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا ينبغي أن يكون لحمام السباحة الذي يتم صيانته جيدًا رائحة كيميائية قوية.

عندما تصادف "رائحة الكلور" القوية ، فإنك تشم ما يعرف باسم "الكلورامين" تتشكل الكلورامين عندما تختلط أشياء مثل العرق والبول والأوساخ وخلايا الجلد وحتى البراز مع الماء المكلور.

كيفية الوقاية من أمراض حمامات السباحة التي تسببها المواد الكيماوية

-إذا كنت تعاني من الإسهال، فلا تسبح حتى لا تتشكل الكلورامين بحمام السباحة

-استخدم المرحاض دائمًا قبل الدخول في الماء وخذ فترات راحة في الحمام حسب الحاجة

-خذ حمامًا قبل الدخول إلى المسبح يمكن أن يساعد الشطف أثناء الاستحمام لمدة دقيقة فقط في إزالة معظم الأوساخ أو أي شيء آخر من جسمك.

-ارتد قبعة السباحة.

-لا تتبول في الماء.

عند إضافة مواد كيميائية إلى حمام سباحة، أضف دائمًا المسحوق إلى الماء، وليس الماء إلى المسحوق عندما يصل القليل من الماء إلى بعض المواد الكيميائية في حمام السباحة ، يحدث شيء يسمى "ترطيب" يمكن أن يسبب الترطيب الكيميائي تفاعلًا خطيرًا وقابلية للاحتراق.