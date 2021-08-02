شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتخس لو عملتهم.. أبرز 5 أخطاء تقع بهم عند اتباع الرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يفقد الكثير من الناس حافزهم تدريجيًا عندما لا يلبي الواقع توقعاتهم، وحسب ما ذكره موقع medicoverhospitals فعدم وجود خطة فعالة وواقعية لخسارة الوزن وعدم الصبر هما مشكلتان شائعتان جدًا تثبطان عزيمتنا.

وفيما يلي أهم 5 أخطاء في إنقاص الوزن يجب عليك تجنبها:تخطي الوجبات

يمكن أن يكون لأنماط الأكل، مثل تكرار وتوزيع الأكل على مدار اليوم ، تأثير كبير على تقدمك في إنقاص الوزن.

يعتقد الكثير من الناس أن الحد من تناول السعرات الحرارية عن طريق تخطي وجبات الطعام سيساعد في تسريع فقدان الوزن ولكن في الواقع ، غالبًا ما يؤدي تخطي إحدى الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية لأنك تشعر بالجوع أكثر، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر تخطي الوجبات سلبًا على مستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي ومستوى الطاقة.

الاعتماد على الأطعمة قليلة الدسم والحمية

عند محاولة إنقاص الوزن ، يتبنى العديد من الأشخاص عادة البحث عن الملصقات "قليلة الدسم" أو "النظام الغذائي" قبل تحديد ما إذا كان الطعام مناسبًا للنظام الغذائي، ومع ذلك ، قد تحتوي هذه الأطعمة على دهون وفيرة وسعرات حرارية مخفية بالإضافة إلى المحليات الصناعية.

علاوة على ذلك ، فإن تناول مثل هذه الأطعمة يمكن أن يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر، ويقلل من مستوى الطاقة لديك ويؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

لفقدان الوزن ، من الأفضل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، هذا النوع من النظام الغذائي فعال للغاية ، لأنه يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وحتى يعالج المشكلة الأساسية بدلاً من مجرد علاج الأعراض.

الحرمان من النوم

إذا كنت لا تفقد الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة بكثرة واتباع نظام غذائي صارم ، فقد يكون السبب هو الحرمان من النوم، في الواقع ، يعد عدم الانتباه للحصول على نوم مناسب أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند محاولة إنقاص الوزن.

ترتبط مستويات النوم بمستويات الهرمونات لدينا، و يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى تخزين الدهون، ويمكن أن يسبب أيضًا تقلبات في هرمونات الجوع الرئيسية ، اللبتين والجريلين، ومع ذلك ، فقد أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات التي قد تؤثر بها مدة النوم على الوزن.

التعرض للضغوط

الإجهاد هو حقيقة من حقائق الحياة ، ولكن للأسف يمكن أن يمنعك التوتر الزائد من فقدان الوزن، والأسوأ من ذلك أنه يمكن أن تضيف بعض الأرطال الزائدة على الرغم من تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة يوميًا.

أثناء الإجهاد ، يوجه دماغك خلاياك لإفراز الكورتيزول ، وهو هرمون يجعلك تشتهي الأطعمة السكرية والغنية بالدهون.

إن اندفاع الأدرينالين أثناء الإجهاد يؤدي في النهاية إلى إرهاق الغدة الكظرية ، مما يجعل جسمك يخزن المزيد من الدهون، و هذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

من الواضح أن التخلص من كل القلق والتوتر غير ممكن ومع ذلك ، يمكنك التحكم في إجهادك للحفاظ على مستويات الكورتيزول والوزن تحت السيطرة جرب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للمساعدة في تقليل التوتر.

إهمال البروتين

تلعب العديد من العناصر الغذائية دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب تنظيم وزن الجسم والبروتين هو أحدها، فالبروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة إشباعًا ، ويساعد في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول السكر ويمنع رواسب الدهون الزائدة بسبب فرط السكر، لذلك يمكن أن تساعد زيادة البروتين الغذائي جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني والنظام الغذائي المتحكم في الطاقة في تقليل الوزن.