الحكومة الليبية تعلن وصول أكبر كمية من جرعات لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلنت الحكومة الليبية، الإثنين، وصول أكبر كمية من جرعات لقاح كورونا، عبارة عن 2 مليون جرعة، كاشفة عن وصول كميات أخرى في الأيام المقبلة.



وقال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي عقده أثناء استقبال جرعات كورونا، إن الحكومة تعهدت بتوفير اللقاح، مشيرة إلى أنها أوفت بتعهداتها، بوصول كميات سابقة، ومليوني جرعة اليوم، فيما تنتظر مليونًا و500 ألف جرعة خلال الأسابيع القادمة.

وطالب "الدبيبة" المواطنين، بالاتجاه إلى مراكز التلقيح، للحصول على الجرعات التي حصلت عليها الدولة من أموال الليبيين وبجهود أبنائها، معبرًا عن شكره لوزارة الصحة والأطباء في بلاده، والذين كانوا الحصن المنيع أمام جائحة كورونا.

من جانبه، قال علي الزناتي وزير الصحة الليبي، إن الإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذت الفترة الماضية، بدأت تؤتي أكلها؛ فنسبة العينات الإيجابية والتي كانت بلغت 68% قبل أيام، وصلت اليوم إلى 24%.

وأعلن وزير الصحة عن افتتاح 432 مركزًا لتلقي لقاح كورونا في جميع أنحاء ليبيا، مناشدًا الليبيين الذهاب إلى مراكز اللقاح، قائلا: "عليكم باللقاح".

وتشهد ليبيا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بالفيروس، في الفترة الأخيرة.