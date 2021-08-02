شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ازدياد إصابات كورونا في تونس بسبب متغير دلتا وينتشر بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، حول مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.

من جانبه قال الدكتور إيف سوتيراند، ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، إن متحور دلتا هو السبب فى انتشار فيروس كورونا فى تونس، وهو ينتشر بنسبة 90% هناك، مشيرًا إلى أن غرف الطوارئ قد أنهكت، واقتظت العنابر بالمرضى، ووحدات العناية المركزة وصلت نسبة الإشغال إلى 95%، ونواجه العجز فى الأكسجين، وتعتمد تونس على اللقاح من التبرعات وشحنات كوفاكس.

وأضاف، أن معدل إعطاء اللقاحات ينبغى أن يزيد بشكل كبير، وتوفير اللقاحات بالصيدليات، وقد تلقى الملايين جرعات اللقاح من خلال التبرعات من دول الخليج والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتدعم المنظمة تونس، من خلال الدعم الأستراتيجى، والترصد وتطوير الإرشادات.