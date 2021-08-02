شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية في لبنان: نسارع بوتيرة لقاحات كورونا للحد من التحورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، عن أن المنظمة تحاول توفير الدعم، ومراقبة قدرات المنظومة الصحية والحالة الصحية للسكان، مثل تتبع مؤشرات الصحة، وكسب التأييد لجمع التبرعات لفيروس كورونا، حيث إن فيروس كورونا لم ينته بعد ولابد من الحفاظ على التدابير الوقائية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات، والتباعد البدنى.

وأضافت أنه يجب أخذ التطعيم لأن البيانات توضح أن الحاصلين على جرعتى اللقاح أقل عرضة للإصابة بالفيروس وإذا أصيبوا بالمرض فإن الفيروس يكون خفيفًا، واقترح دقيقة صمت على كل من فقد حياته أثناء انفجار مرفق بيروت.

وأكدت أنه في محاولة احتواء فيروس كورونا لابد من الإسراع بوتيرة اللقاح، موضحة أنه قد تسلمنا 4.5 مليون من اللقاح، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة اللبنانية، ونحاول أن نغطى الفجوة بـ 2.5 مليون جرعة أخرى للحد من دخول المستشفيات والحد من المتحورات، والأزمة لا تتعلق بالقطاع الصحى فقط، ولكن تتعلق بأمور أخرى، والمستشفيات تشهد موجة جديدة من الإصابات، وستواجه المستشفيات مشكلة كبيرة فى التشغيل عند ازدياد الإصابات فى هذه الموجة الكبيرة.