شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه هتشعرك بالإنتعاش وتدعم صحتك فى الصيف.. البرقوق والشمام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة أمرًا ضروريًا لاتباع نظام غذائي صحي، ومن أبرزالفواكه المعززة للصحة الأناناس والتفاح والتوت والمانجو، ويجب أن تأكل ثلاث حصص من الفاكهة يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي، حيث يحسن تناول الفاكهة صحة القلب، ويقلل من الالتهابات، ويعزز جهاز المناعة.

ووفقا لتقرير لموقع insider فإن الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي صحي بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي مع التحكم في نسبة السكر في الدم.

فاكهة صحية بناءً على محتواها من الألياف وتركيز الفيتامينات الأساسيةالتفاح

التفاح ليس فقط غنيًا بالألياف الصديقة للأمعاء ولكنه أيضًا مصدر غني للفلافونويد المسمى كيرسيتين ، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

التوت البرى

يحتوي التوت البري على بعض من أعلى تركيزات الفلافونويد تسمى proanthocyanidin. هذا الفلافونويد يمنع الإشريكية القولونية من الالتصاق بجدران المثانة ، تعتبر الإشريكية القولونية من أكثر أسباب التهابات المسالك البولية شيوعًا.

الشمام

تعتبر الشمام أحد أفضل مصادر فيتامين أ ، وهو أمر حاسم لصحة العين.

البرتقال

يعد البرتقال إلى جانب الفواكه الحمضية الأخرى مثل الليمون ، مصادر رائعة لفيتامين سي، تشتهر ثمار الحمضيات بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة والمضادة للسرطان، البرتقال غني بشكل خاص بفيتامين C ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة.

البرقوق

يحتوي البرقوق على أكثر من ضعف كمية البوليفينول مقارنة بالعديد من الفواكه الشعبية الأخرى، مثل الخوخ البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تحسن الأداء الإدراكي وصحة العظام وصحة القلب.

الفراولة

الفراولة منخفضة السعرات الحرارية ومصدر جيد لحمض الفوليك كما أنها تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.