شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات قد تحدث بجسمك إذا تخطيت وجبة الإفطار.. منها انخفاض المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشعر فى بعض الأحيان بعدم الرغبة في تناول الطعام في الصباح الباكر وتتخطى وجبة الإفطار، ولكن إذا أصبحت هذه عادة يومية، فقد تسبب عددًا كبيرًا من ردود الفعل السيئة في الجسم وتتحول إلى مشكلة خطيرة، ووفقا لتقرير موقع " express" البريطاني فإن تخطى وجبة الإفطار قد تسبب مشاكل على صحتك منها :

نقص المناعة

يمكن أن يؤثر تخطي وجبة الإفطار بانتظام على مناعتك، أظهرت الدراسات أن الصيام لساعات طويلة في النهار يمكن أن يسبب تلفًا لخلاياك، حيث يحتاج الجسم إلى الطعام بشكل منتظم للحفاظ على مستويات صحية من الخلايا المناعية التي تقاوم الالتهابات وتحسن عمل الخلايا التائية في الجسم.

عدم انتظام سكر الدم

هل أنت من الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار، فقد تكون هناك مشاكل مستويات السكر في الدم ، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers of Human Neuroscience أن تناول وجبة الإفطار يساعد في استعادة الجليكوجين واستقرار مستويات الأنسولين، إذا لم تقم بتجديد مستويات الجلوكوز لديك في أول شيء في الصباح، فسوف تشعر بالغثيان وسرعة الانفعال والإرهاق.

بطء معدلات حرق الدهون

أصدرت المجلة الدولية للسمنة ورقة بحثية ذكرت أن تناول وجبتك الصباحية يعزز عملية التمثيل الغذائي ويشجع جسمك على حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، حيث سيؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة الكيلوجرامات لأنك عندما لا تأكل في الصباح ، ستزيد الشهية والرغبة الشديدة في تناول السكر، وهذا يعني أنك ستأكل أكثر.

يصبح الصداع والدوخة أمرا عاديا

يحتاج جسمك إلى الوقود للقيام بالأنشطة اليومية، وعندما يكون هناك نقص في أشياء مثل الجلوكوز ، فإن عمل خلايا الدماغ يتأثر ، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة قد يعانون من الصداع والدوخة، وعندما يحدث هذا ، يجب أن تعتبره إشارة إلى أن جسمك يوصيك بتناول الطعام.

ارتفاع مستويات التوتر

يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز للبقاء نشطاً ليلاً ، ولا يوجد دائمًا ما يكفي من الجليكوجين المخزن في الكبد للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، يجب رفع مستويات الكورتيزول لحل هذه الحالة.

يعيد الإفطار تغذية احتياطيات الجليكوجين في الكبد ، مما يسمح بانخفاض مستويات الكورتيزول، إذا تخطيت وجبة الإفطار، سترتفع مستويات الكورتيزول للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الجوع على مدار اليوم.