شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يحذرون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مقاوم للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علماء بريطانيون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، قادر على التسبب فى وفيات بنفس معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، والذي يقتل واحدا من كل 3 أشخاص مصابين به وذلك وفقا لما ذكره موقع سكاى نيوز.

ووفق العلماء، فإن للمتحور تأثيرا أقل خطورة مقارنة بـ"ميرس" على كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفي ورقة بحثية نشرت الجمعة، حدد العلماء احتمال ألا يتأثر المتحور الجديد باللقاحات الحالية ضد كورونا ، قائلين، إن ذلك "شبه مؤكد".

وأشارت الوثيقة التي أعدتها المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ إلى أن القضاء على الفيروس المسبب لفيروس كورونا لن يكون سهلا، وبأن متحورات جديدة ستظهر دائما.

وقال خبراء المجموعة، إن المتحور الجديد قد يكون ناجما عن إعادة تركيب نوعين مختلفين جديدين من المتحورات، أو ناشئا عن المتحورات الموجودة حاليا مثل ألفا ودلتا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية

وتعليقا على المعلومات المتصلة بالمتحور الجديد، قالت عالمة الأوبئة، ديبتي جورداساني، إن ورقة البحث الصادرة عن المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ، تمثل "تحذيرا صارخا".

وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "من الضروري تبني إجراءات وقائية فورية في ضوء المستجدات، إذ لم يعد العالم قادرا على مواجهة المزيد من المتحورات"