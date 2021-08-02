شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق القهوة.. تناول الكافيين يخفض خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن فعالية القهوة ومشروبات الكافيين فى خفض خطر الإصابة بالسرطان والكثير من الأمراض المزمنة الأخرى، التى تفاجئ جميع الفئات العمرية دون سابق إنذار مثل مرض السكرى وحصوات الكلى.

وأوضح الخبراء أن فنجان قهوتك الصباحية يحمل فوائد صحية عديدة، فهو يمنع من تكون الخلايا السرطانية، خاصة لأن الكافيين يعد المنبه الأكثر استهلاكًا في العالم، لقدرته على زيادة اليقظة وتخفيف التعب وتحسين التركيز، حيث ثبت أن للكافيين بعض التأثيرات على خفض الإصابة بسرطان الفم والحلق.

واستند التقرير على إجراء دراسة على أكثر من 900 ألف مشارك ، والتى أظهرت أن الرجال والنساء الذين يتناولون 4أكواب فأكثر من القهوة في اليوم، هم أقل عرضة للوفاة من سرطانات الفم بنسبة 49٪ ، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو يتناولوها من حين لآخر.

وتوصل الباحثون ايضا أن تناول الكافيين يساعد على الحماية من تكرار الإصابة بسرطان الثدي ، وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

كما أوضح الباحثون أن زيادة تناول القهوة بأكثر من كوب واحد يوميًا على مدار أربع سنوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكرى.

وتوصل الباحثون أيضا أن أولئك الذين خفضوا استهلاكهم اليومي بأكثر من فنجان واحد من القهوة أظهروا زيادة بنسبة 17% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وارجع التقرير ذلك إلى انخفاض حساسية الأنسولين ، مما يعني أن الجسم لا يستخدم الأنسولين المنتج بكفاءة.

كما أكد التقرير أن عد شرب القهوة على الإطلاق يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية، كما ربط الباحثون بين استهلاك الكافيين وخطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث تبين أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بحصوات الكلى.

وفى الوقت ذاته، حذر التقرير من الإفراط فى تناول الكافيين بمقدار كبير لأنه يرتبط بالعديد من الآثار الضارة على الجسم ويمكن أن يسبب لك أعراض الانسحاب، كما أنه مرتبط بالأرق والاكتئاب وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء.