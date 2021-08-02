شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون عن أفضل الوجبات الخفيفة أثناء ممارسة المشي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد مركز حماية المستهلك في مدينة بريمن الألمانية، أنه يتعين على عشاق التجول والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الاهتمام بالوجبات الخفيفة أثناء ممارسة الرياضة.
وأوصى الخبراء باصطحاب وجبات خفيفة تتحمل دراجات الحرارة العالية كقطع الطماطم والخيار والجزر، وكذلك الفواكه المجففة والموز والمكسرات، مع الابتعاد عن الأسماك وجبن الحليب الخام واللحوم المصنعة، نظراً لإمكانية ظهور الجراثيم ومسببات الأمراض بسرعة على هذه الأطعمة.
بالإضافة إلى أنه ينبغي اصطحاب كميات كافية من السوائل والماء والعصائر، التي يتم تحضيرها بنسبة ربع فاكهة إلى ثلاثة أرباع ماء، كما أن شاي الأعشاب يعتبر حلاً جيداً لإمداد الجسم بالسوائل اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء يكشفون عن أفضل الوجبات الخفيفة أثناء ممارسة المشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.