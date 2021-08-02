شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون عن أفضل الوجبات الخفيفة أثناء ممارسة المشي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد مركز حماية المستهلك في مدينة بريمن الألمانية، أنه يتعين على عشاق التجول والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الاهتمام بالوجبات الخفيفة أثناء ممارسة الرياضة.

وأوصى الخبراء باصطحاب وجبات خفيفة تتحمل دراجات الحرارة العالية كقطع الطماطم والخيار والجزر، وكذلك الفواكه المجففة والموز والمكسرات، مع الابتعاد عن الأسماك وجبن الحليب الخام واللحوم المصنعة، نظراً لإمكانية ظهور الجراثيم ومسببات الأمراض بسرعة على هذه الأطعمة.

بالإضافة إلى أنه ينبغي اصطحاب كميات كافية من السوائل والماء والعصائر، التي يتم تحضيرها بنسبة ربع فاكهة إلى ثلاثة أرباع ماء، كما أن شاي الأعشاب يعتبر حلاً جيداً لإمداد الجسم بالسوائل اللازمة.