سرطان الثدي والاكتشاف المبكر.. طوق نجاة لـ60% من المرضى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة المصرية إن 60% من حالات الإصابة بسرطان الثدي المكتشفة مبكراً لا تحتاج إلى علاج كيميائي.

وطالبت الوزارة السيدات بزيارة أقرب وحدة صحّية للكشف المبكر على أورام الثدي والأمراض المزمنة وعلاجها مجاناً بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.



في السياق، نصحت دراسة أمريكية الحوامل بتناول الأطعمة الغنية بـ"الأوميجا 3"، وذلك لدورها في تقليل مخاطر إصابة مواليدهن بالسرطان.

ووجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن اتباع النساء الحوامل نظاماً غذائياً غنياً بأحماض "أوميجا 3" الدهنية يمكن أن يحمي المواليد من الإصابة بسرطان الثدي، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).



وقالت الوكالة إن الباحثين لاحظوا اختلافاً كبيراً في الفئران المولودين للأمهات اللائي اتبعن نظاماً غذائياً غنياً بزيت الكانولا، مقارنة بالأمهات اللائي اتبعن نظاماً غذائياً غنياً بزيت الذرة، حيث أثر النظام الغذائي الغني بالأوميجا 3 على التغيرات الجينية على مستوى الجينوم في النسل، وعلى أنماط التعبير الجيني.