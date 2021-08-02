فوائد القرنبيط الصحية.. حماية من الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للوقاية من الأمراض، يمكنك تناول القرنبيط المليء بالعناصر الغذائية المفيدة.

والقرنبيط من النباتات الصليبية التي بها نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة للحفاظ على صحة الإنسان مما يقي من التعرض إلى الأمراض المختلفة، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين ب، وغيرها من العناصر، وفيما يلي إليكم فوائد القرنبيط الصحية.





فوائد القرنبيط الصحية

- بفضل الألياف الصحية ونسبة الماء التي توجد في القرنبيط فإنه يساعد على الحماية للجهاز الهضمي، حيث أنه يقي من الإمساك ويقلل من المخاطر المحتملة للإصابة بسرطان القولون.

- القرنبيط يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على التقليل من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة مما يقلل من نسبة الإصابة بمرض السرطان ومنها سرطان القولون والرئة.

- يحتوي القرنبيط على مادة الكولين وهي من المواد الهامة التي تساعد على التحكم في حركة العضلات والمساعدة على النوم بشكل أفضل، فضلا على أن هذه المادة تقوي الذاكرة.

- القرنبيط يحتوي على الألياف الصحية التي تساعد على التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





فوائد القرنبيط للحامل والجنين

- القرنبيط غني بحمض الفوليك والذي يعد من الأحماض الهامة التي تساعد على نمو الجنين.

- يحمي الحامل من الشعور بالإجهاد والألم المصاحب للحمل، وهذا بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

- يقي من الولادة المبكرة وفقر الدم للحامل وهذا لأنه غني بالحديد.

- يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية لدى الحامل.

- يحتوي القرنبيط على النياسين الذي يساعد على منع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

فوائد القرنبيط للرجيم

- القرنبيط من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، حيث إن كوبا من القرنبيط يحتوي على حوالي 25 سعرا مما يجعله جيدا لإنقاص الوزن.

- مصدر جيد للألياف مما يساعد على الهضم بشكل أفضل وزيادة الشعور بالامتلاء، فضلا على أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء مما يساعد في الرجيم.





فوائد القرنبيط للسكر

- يقلل القرنبيط من خطر الإصابة بمرض السكري، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم وهي العناصر اللازمة لتنظيم الجلوكوز في الدم وإفراز هرمون الأنسولين بشكل جيد.

- القرنبيط مهم لتقليل نسبة الكوليسترول بالدم وهو من الأمور الهامة لمرضى السكري.

- يساعد القرنبيط على زيادة تنشيط عملية التمثيل الغذائي بالجسم، مما يساعد على السيطرة على مرض السكري وحرق الدهون في نفس الوقت مما يساعد على تقليل الوزن.

فوائد القرنبيط لكمال الأجسام

ينصح بتناول القرنبيط لمن يقومون بتمارين كمال الأجسام، وهذا لأنه يحمي العظام من الكسور والهشاشة، ويُحسن من امتصاص الكالسيوم داخل العظام ومنع إفرازه في البول، وهذا لأنه يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للعظام والعضلات، ومنها الماغنسيوم والفسفور والزنك والكالسيوم.

فوائد القرنبيط المسلوق

- كوب من القرنبيط المسلوق يحتوي على 54.93 مليجرام من فيتامين سي، فضلا على أنه يحتوي على نسبة جيدة من الحديد مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

- القرنبيط المسلوق يحتوي على مضادات الأكسدة مما يساعد على الوقاية من بعض الأمراض ومنها القلب والسرطان، فضلا على أنه يحمي من شيخوخة الجلد والإصابة بالأمراض المعدية.

- يحتوي القرنبيط المسلوق على مادة الأليسين المضادة للأكسدة والأوميجا 3 مما يساعد على الوقاية من الالتهابات.