شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 199 مليوناً و25 ألفاً و158 حالة.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و240 ألفاً و421 شخصاً، فيما بلغت حالات الشفاء 179 مليوناً و634 ألفاً و695 حالة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إنّ بر الصين الرئيسي سجّل 98 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأحد.

وأوضحت اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة منقولة محلياً، مضيفةً أنّها سجّلت 60 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنّها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93103 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأطلقت مدن صينيّة حملات واسعة لفحص كوفيد شمل الملايين وفرضت قيودًا جديدة على السفر، في وقت تحاول السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفشّ للفيروس في البلاد منذ أشهر.

وتعدّ الموجة الأخيرة الأوسع انتشاراً في الصين منذ أشهر عدّة، بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة في القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضي.

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، الأحد، مقابل 47 إصابة و6 فيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إنّ "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 284311 من ضمنهم 230699 حالة تم شفاؤها".

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، أنّها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

ومع تقدّم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في 7 أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل زهاء ثلاثة آلاف وفاة في ذروة تفشي الوباء مطلع أبريل نيسان وفقاً لإحصاء "رويترز".

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنّها سجلت 128 وفاة و6740 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 241034 بينما سجّلت البلاد مليونين و854992 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

40 ألف إصابة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 40 ألفاً و134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 31 مليوناً و695 ألفاً و958 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنّه تمّ تسجيل 422 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 424 ألفاً و773 حالة.

ويوجد حالياً في البلاد 413 ألفاً و718 حالة إصابة نشطة بالوباء.

وأضافت الصحيفة أنه في إطار حملة التطعيم في البلاد، تمّ إعطاء 472 مليوناً و223 ألفاً و639 جرعة لقاح ضد كورونا حتى الأحد.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، أنّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و772109 حالات بعد تسجيل 847 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91660 عقب تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وتعتزم ألمانيا بدء تطعيم المسنّين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافيّة معزّزة من لقاحات كوفيد اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول.

قال مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحّية، أنتوني فاوتشي، الأحد، إنّه لا يعتقد أنّ الولايات المتحدة ستطبّق تدابير إغلاق مجدّدًا، حتّى لو "تدهور الوضع" بسبب "تفشّي الوباء لدى غير الملقّحين".

تلقّت تونس التي تواجه صعوبات في التصدّي لارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19، الأحد، 1,5 مليون جرعة لقاح قدّمتها إيطاليا، على ما أعلنت رئاسة الجمهوريّة.