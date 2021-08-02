صحة ورشاقة

تعرف على حقائق إصابات ووفيات كورونا العالمية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقائق إصابات ووفيات العالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                        612044                               35153287

 

الهند                                         424351                             31655824

 

البرازيل                                   556370                                  19917855

 

روسيا                                 326530                                       6288677

 

فرنسا                                 111855                                    6103548

 

المملكة المتحدة                    129654                                5856528

 

تركيا                                    51332                                     5727045

 

الأرجنتين                              105721                                4929764

 

كولومبيا                                  120723                             4785320

 

إسبانيا                                        81486                                4447044.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                      عدد الإصابات

 

23 - العراق                                    18657                           1626599

 

36 - الأردن                                  10032                              770712

 

40 - الإمارات                                1949                                680858

 

42 - المغرب                                9785                              623528

 

43 - تونس                                19027                             578962

 

44 - لبنان                                   7906                              561380

 

47 -                               8237                             525730

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا