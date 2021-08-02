شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الطهي على الفحم والخشب يزيد خطر الإصابة بأمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صينية نُشرت في مجلة PLOS Medicine، عن وجود صلة بين الطهي باستخدام الخشب أو الفحم وزيادة خطر الإصابة بأمراض العيون الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى العمى، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأشارت الدراسة الى أن استخدام الوقود الصلب خلال الطهي على الفحم يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين لدى النساء و أمراض العيون الرئيسية الأخرى ، مثل التهاب الملتحمة والتهاب القرنية والزرق.

وأكد الباحثون أن حوالي نصف سكان العالم يتعرضون لتلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام أنواع الوقود الصلب ، مثل الفحم والخشب.

وحلل الباحثون بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وجامعة بكين، بيانات ما يقرب من نصف مليون صيني للتعرف عن عاداتهم في الطبخ عن طريق الاستبيان، واستمرت فترة المتابعة على مدار عشر سنوات، لكشف الصلة بين الطهي بالفحم والإصابة بأمراض العيون.

وتوصل الباحثون إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الملتحمة وإعتام عدسة العين واضطرابات الصلبة والقرنية والقزحية وحالات الجلوكوما بين المشاركين في الدراسة.

وأكد الباحثون عن تراجع الإصابة بأمراض العيون مع أولئك الذين يطبخون باستخدام الوقود النظيف الكهرباء أو الغاز.

وأوضحت الدراسة وجود ارتباط بين الاستخدام طويل الأمد للوقود الصلب في الطهي والمخاطر بنسبة 32٪ و 17٪ و 35٪ من الإصابة بالملتحمة وإعتام عدسة العين.

وأكد الباحثون أن هذه الأمراض ناتجة عن تصاعد غاز اول أكسيد الكربون، كما يزيد حرق الأخشاب أيضًا من خطر إصابة العين بسبب غبار الخشب وغيرها من ملوثات الهواء.