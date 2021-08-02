شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب التهاب الأذن الوسطى وكيف يتم التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأذن الوسطى هو التهاب يقع في الأذن الوسطى، يمكن أن يحدث التهاب الأذن الوسطى نتيجة نزلات البرد أو التهاب الحلق أو عدوى الجهاز التنفسي وحسب ما ذكره موقع stanfordchildrens يعاني أكثر من 80 بالمائة من الأطفال من نوبة واحدة على الأقل من التهاب الأذن الوسطى عند بلوغهم سن الثالثة.

يمكن أن يؤثر التهاب الأذن الوسطى أيضًا على البالغين، على الرغم من أنها حالة تحدث في المقام الأول عند الأطفال، وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى:

-التواجد حول شخص يدخن.

-تاريخ عائلي من التهابات الأذن.

-ضعف جهاز المناعة.

-الإصابة بنزلات البرد الشديدة والمتكررة.

-أن يرضع الطفل وهو مستلق على ظهره.

عادة ما تكون التهابات الأذن الوسطى نتيجة خلل في قناة استاكيوس، وهي قناة تربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق، و تساعد قناة استاكيوس على معادلة الضغط بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى، وعندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح ، فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى ، مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن، وعندما يتعذر تصريف هذا السائل ، فإنه يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.

كيف يتم تشخيص التهاب الأذن الوسطى؟

بالإضافة إلى التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني ، سيفحص طبيب طفلك الأذن الخارجية وطبلة الأذن باستخدام منظار الأذن منظار الأذن هو أداة مضيئة تسمح للطبيب برؤية داخل الأذن، ينفخ منظار الأذن الهوائي نفخة من الهواء في الأذن لاختبار حركة طبلة الأذن.

قياس الطبلة، هو اختبار يمكن إجراؤه في معظم مكاتب الأطباء للمساعدة في تحديد كيفية عمل الأذن الوسطى، لا يخبر الطفل ما إذا كان يسمع أم لا ، ولكنه يساعد على اكتشاف أي تغيرات في الضغط في الأذن الوسطى ويعد هذا اختبارًا صعبًا في الأطفال الصغار لأن الطفل يحتاج إلى البقاء ساكنًا وعدم البكاء أو التحدث أو الحركة.

ويمكن إجراء اختبار السمع للأطفال الذين يعانون من التهابات متكررة في الأذن.

إذا بقي السائل في الأذن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فقد يقترح طبيب طفلك أن يتم وضع أنابيب صغيرة في الأذن يتضمن هذا الإجراء الجراحي ، المسمى بضع الطبلة ، عمل فتحة صغيرة في طبلة الأذن لتصريف السائل وتخفيف الضغط من الأذن الوسطى، و يتم وضع أنبوب صغير في فتحة طبلة الأذن لتهوية الأذن الوسطى ومنع تراكم السوائل. يتم استعادة سمع الطفل بعد تفريغ السائل، و عادة ما تسقط الأنابيب من تلقاء نفسها بعد ستة إلى 12 شهرًا.