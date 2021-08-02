شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض.. منها النظام الغذائى الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان المبيض أحد أكثر أشكال السرطان خطورة عند النساء، وغالبا ما لا يتم اكتشافه حتى ينتشر داخل البطن والحوض، فى التقرير التالى نتعرف على نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض

1. الحمل والرضاعة

توصل العديد من الباحثين على مر السنين إلى استنتاج مشترك مفاده أن الرضاعة الطبيعية لأي مدة مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بأورام المبيض الغازية، النساء اللواتي يرضعن أو أنجبن قبل 30 عامًا أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض، وفقا لدراسة ، وجد أنه لكل 12 شهرا ترضع المرأة من الثدي، ينخفض ​​خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 4.3٪ مقارنة بالأم التي لا ترضع.



النساء الحمل

2. أسلوب حياة صحي

نمط الحياة الصحي هو المفتاح لجسم صحي وخال من الأمراض، وبالتالي من المهم أن نحيا حياة صحية، تجنب التدخين أيضاً لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض.



سرطان المبيض

3. النظام الغذائي وممارسة الرياضة

النشاط البدني والتمارين الرياضية مهمان لصحتك الجسدية، وفقدان الوز ، أو بناء العضلات ويلعبان دورًا رئيسيا في صحتك العامة ويساعدان أيضا في الوقاية من الأمراض والأمراض المزمنة علاوة على ذلك، فإن تضمين الأطعمة المغذية للوقاية من سرطان المبيض مثل البروكلي والزنجبيل والشاي والسبانخ والبيض والجزر والخيا، في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير.



نصائح سرطان المبيض

4. ابتعدى عن

منتجات الاستخدام اليومي مثل بودرة التلك ومزيلات العرق ومساحيق الأطفال تتكون من مواد مسرطنة وهي مواد قادرة على التسبب في الإصابة بالسرطان، هناك العديد من الحالات التي استخدمت فيها النساء منتجات مسرطنة مثل بودرة الأطفال بالقرب من المنطقة التناسلية بانتظام ، مما أدى إلى تطور سرطان المبيض بمرور الوقت.