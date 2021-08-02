شكرا لقرائتكم خبر عن هيضبط مزاجك ويقلل التوتر..تعرف على فوائد التأمل والطريقة الصحيحة لتنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التأمل واليوجا من الأنشطة البسيطة التي يمكن القيام بها وتقدم العديد من الفوائد للصحة النفسية للشخص خاصة مع انتشار فيروس كورونا والضغوط النفسية التي فرضها على الجميع وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية بحرية، ولجأ العديد من الأشخاص إلى التأمل كوسيلة لتوفير الاسترخاء والهدوء والراحة لأذهانهم وأجسادهم، وفقا لتقرير لموقع time now news.

من المعروف أن الإجهاد يعطل نمط الحياة إلى حد كبير إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من الإجهاد ، فيمكن أن يساعد التأمل في القضاء عليه .

في الوقت الحالي بسبب الانفصال الاجتماعي المطول والعزلة والإغلاق، غالبًا ما يعاني الناس من نوع من القلق يسمى القلق الناجم عن كورونا لذلك، يمكن أن يساعد التأمل في إدارة القلق .

يختلف مدى انتباه الناس من شخص لآخر أظهرت الدراسات أن التأمل يمكن أن يساعد في تعزيز التركيز .

يمكن أن يساعد التأمل في تحقيق الوعي الذاتي وهو أمر ضروري لفهم العقل والروح لتعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية .

تعتبر إدارة الغضب أمرًا مهمًا لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على العقل وتسبب التوتر يمكن أن يساعد التأمل في إدارة الغضب من خلال تهدئة العقل والجسم .

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للتأمل:

لن يؤدي الاحتفاظ بالنباتات في الغرفة إلى جعل الغرفة حيوية فحسب، بل سيساعد أيضًا في تنظيف الهواء نظرًا لقدرتها على إنتاج الأكسجين .

احتفظ ببساط ناعم يمكنك الجلوس أو الاستلقاء عليه والتأمل بسلام .

من المعروف أن العلاج بالروائح له تأثيرات علاجية على الجسم وبالتالي يمكن أن يعزز عملية التأمل. يمكنك الاحتفاظ بناثرات الزيوت العطرية أو أعواد البخور أو الشموع المعطرة التي يمكن أن تضيف رائحة رائعة إلى الهواء .

حاول أن تجعل المكان في أضيق الحدود الغرض من التأمل هو التخلص من الفوضى في عقلك ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في مساحة نظيفة ومرتبة .

تأكد من أن غرفتك جيدة التهوية يمكن للهواء النقي أن يحسن وظيفة التنفس في جسم الإنسان مما يمنحه الهدوء والراحة، اجعل الغرفة مضاءة جيدًا حتى لا ترهق عينيك .

اتبع هذه النصائح لتصميم مساحتك المثالية للتأمل: