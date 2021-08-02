صحة ورشاقة

7 طرق أساسية لعلاج ألم الأسنان.. منها زيت القرنفل

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القاهرة - سامية سيد - يعد فحص الأسنان كل 6 أشهر أفضل طريقة لمنع ألم الأسنان المزعج والحد من المشكلة في مراحلها الأولى، حيث يمكن أن يحدث ألم الأسنان دون سبب، فى هذا التقرير نقدم بعض النصائح السريعة لعلاج آلام الأسنان، وفقا لتقرير موقع "web md".

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أدوية مسكنات الألم
 

 من المهم استخدام مسكن ألم للأسنان، في حين أن الباراسيتامول هو الدواء المفضل لتخفيف ألم الأسنان، يوصى الأطباء بتخزين مشتقات مادة ديكلوفيناك الأكثر استهدافًا لألم الأسنان، ومع ذلك ، تأكد من عدم وجود حساسية من هذا الدواء.

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زيت القرنفل
 

إنه علاج منزلي فعال، فقط من خلال وضع بعض من زيت القرنفل على السن يعمل على تخفيف الألم في أي تجويف مفتوح حيث يتعرض العصب،  كما أنه يعمل جيدًا لتخفيف ألم ضرس العقل .

صندوق ثلج
 

في حالة حدوث صدمة للأسنان أو الشفتين أو الوجه أو في حالة ظهور تورم أو نزيف ، فإن وضع كيس ثلج على خدك لن يخفف الألم فحسب ، بل سيقلل أيضًا من التورم.

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غسل الأسنان بالملح
 

إذا فشل كل شيء وكل ما لديك هو القليل من الملح ، فقم فقط بوضعه في كوب من الماء الفاتر والغرغرة به لتسكين التهابات اللثة النشطة.

خيط تنظيف الأسنان
 

غالبًا ما يحدث ألم الأسنان بسبب وضع الطعام في تجاويف مفتوحة بين الأسنان، استخدم خيط تنظيف الأسنان وأزل الجسيمات للحصول على راحة فورية.

معاجين الأسنان الحساسة
 

يمكن تقليل الحساسية الحادة لدرجات الحرارة القصوى مؤقتًا عن طريق فرك معجون الأسنان الحساس وتركه على الأسنان لبضع دقائق بدلاً من التنظيف بالفرشاة والشطف على الفور.

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فحص الأسنان كل 6 أشهر
 

فحص الأسنان كل 6 أشهر هو أفضل طريقة لمنع حدوث حالة طارئة ومنع المشكلة في مراحلها الأولى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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