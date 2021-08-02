شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لبذور الكتان أبرزها علاج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الكتان من الحبوب الصحية والمليئة بالفوائد الصحية، حيث تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الألياف النباتية والبروتين والأحماض الدهنية، والنسبة المئوية لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية الموجود في بذور الكتان هي الأعلى من أي مصدر نباتي آخر، نتعرف فى هذا التقرير على فوائد بذور الكتان الصحية وفقا لما ذكره موقع "Real Simple".

فوائد بذور الكتانرائعة لعملية الهضم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم انتظام عملية الهضم، قد تكون بذور الكتان مفتاحًا لتخفيف الإمساك، فهى تحتوي على كميات عالية من الألياف التي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعتبر بذور الكتان مصدرًا ممتازًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تعزز الألياف غير القابلة للذوبان حركة المواد عبر الجهاز الهضمي وتزيد من كتلة البراز، ويساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف على زيادة حجم ووزن البراز وتليينه للمساعدة في تعزيز حركة الجهاز الهضمى ومنع الإمساك.

مصدر جيد للبروتين

يعد البروتين لبنة مهمة لبناء العظام والعضلات والغضاريف والجلد، وبذور الكتان هي مصدر كبير للبروتين النباتي عالي الجودة، تحتوي ملعقة صغيرة واحدة من بذور الكتان على ما يقرب من 2 جرام من البروتين، لذا فإن بذور الكتان خيار حيوي ومليء بالبروتين لأولئك الذين يبحثون عن بدائل لمصادر البروتين الحيواني.

تحتوي على دهون غير مشبعة وصحية للقلب

تشير الدراسات إلى أن الدهون المفيدة لك توجد في بذور الكتان وهذه الدهون تعرف باسم أوميجا 3، ولقد ارتبطت بذور الكتان بالعديد من الفوائد الصحية للقلب، فمن المحتمل أن تخفض مستويات ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية ، ومستويات الكوليسترول الضارة، والالتهابات في الجسم ، بينما تساعد على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

أثبتت الأبحاث أن بذور الكتان تمنع تطور الأورام السرطانية، قد يكون هذا بسبب أن الكتان غني بالقشور (مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا المليئة بخصائص مضادات الأكسدة) التي قد تحمي الجسم من السرطان عن طريق إبطاء نمو الأورام الموجودة، وأظهرت إحدى الدراسات السريرية البشرية أن تناول فطيرة تحتوي على 25 جرامًا من بذور الكتان لمدة 40 يومًا أظهر إمكانية تقليل نمو الورم لدى النساء بعد سن اليأس اللائي تم تشخيصهن حديثًا بسرطان الثدي.

يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الجلد

لا يقتصر الأمر على أن بذور الكتان مليئة بالفوائد الغذائية الداخلية عند تناولها بانتظام، ولكنها تحتوي أيضًا على فوائد جمالية هائلة عند وضعها مباشرة على الجلد، نظرًا لأن بذور الكتان غنية بأوميجا 3 المضادة للالتهابات، فإنها يمكن أن تساعد في الحد من التهاب الجلد، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن النساء اللائي استخدمن زيت بذور الكتان يوميًا أدى إلى تحسين مرونة الجلد وزيادة الترطيب وبشرة أكثر إشراقًا.

هل يجب أن تطحن بذور الكتان أم تتركها كاملة؟

يوصى خبراء التغذية بطحن بذور الكتان لتحقيق أقصى استفادة منها، بذور الكتان الكاملة ليست سهلة الهضم ويمكن أن تمر عبر الجهاز الهضمي دون هضم وتفقد جميع الفوائد الغذائية، لذا من الأفضل طحن بذور الكتان، لأنها ستكون أسهل في الهضم، وبالتالي من المرجح أن تجني كل الفوائد الصحية.