شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير إلى أن ضغط الدم مرتفع للغاية.. منها الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التى يحدث فيها ارتفاع شديد فى ضغط الدم، ويُصبح ضغط الدم عند هذا المستوى له مضاعفات خطيرة، وقد لا تظهر أية أعراض على الأشخاص الذين يعانون من أزمة ارتفاع ضغط ضغط الدم، ووفقًا لموقع " express" هناك 6 علامات منبهة لارتفاع ضغط الدم "الشديد" أو أزمة ارتفاع ضغط الدم.

يصف ارتفاع ضغط الدم ما يحدث عندما تكون قوة الدم المندفعة عبر الأوعية الدموية عالية جدًا باستمرار، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تحفز على تطور مضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، جزئيًا ما يجعل ارتفاع ضغط الدم قاتلاً هو عدم وجود أعراض يمكن أن تشير إلى الحالة، ومع ذلك، يمكن أن يخضع جسمك لتغيرات حادة إذا تحول ضغط الدم إلى منطقة أزمة ارتفاع ضغط الدم.

أزمة ارتفاع ضغط الدم الطارئة، من ناحية أخرى ، تشير إلى ارتفاع ضغط دم المريض لدرجة أن تلف الأعضاء قد يحدث، مما يعرض الفرد لخطر حدوث مضاعفات تهدد حياته.

هناك العديد من العلامات التحذيرية الواضحة التي تشير إلى أن جسمك قد يواجه أزمة ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل هذه:

اضطرابات بصرية ارتباك الصداع ألم صدر ضيق في التنفس انتزاع الشعور بالاحمرار.

هناك العديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن أزمة ارتفاع ضغط الدم الطارئة ربما تسببت في تلف أعضائك، هذه تشمل نفس الأعراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ، فضلاً عن الغثيان والقيء وضيق التنفس وعدم الاستجابة والنوبات والشعور الشديد بالقلق، بمرور الوقت ، قد يلاحظ الشخص أيضاً تورم في الساقين.

إذا كنت قلقًا على صحة قلبك وتعاني من أي من هذه الأعراض، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن، يُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم من قبل متخصص كل خمس سنوات على الأقل، إذا كنت معرضًا لخطر متزايد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، فيجب أن يتم فحص ضغط الدم لديك كثيرًا، ويفضل مرة واحدة في السنة.