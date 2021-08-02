كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً، ويمكن أن تكون مهمة ومعقدة في بعض الأحيان. ومنها وجود الديدان في المعدة أو الأمعاء والتي تعدّ مشكلة يواجهها العديد من الأطفال خلال مرحلة نموهم. خبراء "الخليج 365 وطفلك" يوضحون بعض الاستفسارات، التي تتعلق بعدوى الديدان عند الأطفال وطرق علاجها والوقاية منها.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تعد عدوى الديدان الطفيلية، التي تنقلها التربة واحدة من أكثر أنواع العدوى شيوعاً بين البشر، والتي تسببها مجموعة من الطفيليات، يشار إليها باسم الديدان، حيث يمكن أن تؤثر الديدان المعوية بشكل خطير على تغذية الطفل ونموه. وفي هذه الحالة يجب الخلاص منها، وإلا فإنها يمكن أن تتكاثر وتضع البيض في الأمعاء مسببة أضراراً جسيمة للجسم. قد تكون بعض تلك الطفيليات المعوية قاتلة ولذلك لا ينبغي إغفالها. كما تجعل الديدان الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل انسداد الأمعاء وتقليل القدرة على امتصاص الفيتامينات بشكل كافٍ. تسمح الديدان الطفيلية أحياناً للطفل بأن يصاب بسوء التغذية أو التقزم من دون أعراض واضحة.

أعراض الإصابة بالديدان عند الأطفال:

الأعراض الشائعة التي من المحتمل أن يعاني منها الطفل إذا كانت هذه الديدان تؤثر عليه هي الشكوى من التهاب في البطن وفقر الدم والإسهال والقيء والغثيان والتعب والخمول والسعال المستمر والتبول المتكرر والمؤلم وصعوبة النوم بسبب تهيج الحكة، طفح جلدي، حكة في منطقة الشرج، الجوع طوال الوقت، نوبات من الإضراب عن الطعام أو فقدان الشهية (فقدان الوزن) وظهور الدم أثناء الإسهال أو في البراز.

علاج الديدان عند الأطفال:

بناءً على عوامل مثل عمر الطفل ونوع الدودة التي أصابت الأمعاء والالتهابات التي تسببها الدودة وما إلى ذلك، يجب استخدام هذه الأدوية:

يستخدم ميبندازول لعلاج مجموعة متنوعة من التهابات الديدان عند الأطفال.

بيرانتيل دواء آمن للأطفال للتخلص من الديدان.

الدودة الدبوسية يستخدم لأجلها دواء Reese هي دواء للأطفال الأكبر سناً.

Zentel 400mg هو دواء مضاد للديدان للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين.

Zentel Suspension هو شراب مضاد للديدان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

نظراً لقصر مدة العلاج، فإن أقراص التخلص من الديدان للأطفال تقتل عادة الطفيليات ولا تسبب أي ضرر جسيم آخر لجسم طفلك.

كيف يتأثر الأطفال؟

عادة ما توجد الديدان أو الطفيليات المعوية بين الأطفال المعرضين لبيئة غير نظيفة وفي الغالب على اتصال مباشر مع التربة، التي يُحتمل أن تكون ملوثة ببيض الديدان أو اليرقات في المناطق التي تفتقر إلى الصرف الصحي أو التي تسكنها الحيوانات. ومن المحتمل أن يتأثر الأطفال الذين يلعبون في هذه المناطق أو أولئك الذين يتجولون حافي القدمين بهذه الديدان. كما تعتبر الأيدي المتسخة أو الأدوات أو الألعاب أو الطعام وسائل انتقال سهلة لهذه الطفيليات، والتي يمكن أن تنتقل من التربة الملوثة إلى فم الطفل وفي النهاية داخل الجسم والأمعاء.

كيفية حماية الأطفال من ديدان الأمعاء

تأكدي من غسل الخضار جيداً قبل إعطائها لطفلك

1 - الحفاظ على محيط نظيف، وغرس العادات النظيفة في الطفل كلما جاء من اللعب.

2 - علمي الطفل ألا يلعب حافي القدمين في العشب أو الطين أو في الأماكن الخارجية.

3 - تأكدي من أن الطفل يستخدم حمامات السباحة النظيفة والصحية فقط.

4 – تجنبي إعطاءه الفاكهة أو الخضار المصابة. واغسلي الخضار والفواكه جيداً قبل أن يأكلها الطفل.

5 - لا تدعي الطفل يأكل اللحوم النيئة والخضروات شبه المطبوخة التي قد تحتوي على ديدان.

6 – امنعي الطفل من شرب مياه من الخزانات العامة، واعطيه مياه معبأة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.