هل الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تطيل العمر؟

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تم تسليط الضوء على الأحماض الدهنية أوميغا 3 كثيراً، للدور الذي تؤديه في تعزيز صحة القلب وخفض إمكانية حدوث الالتهاب والمساعدة في السيطرة على زيادة الوزن. هذه الآثار لا تساعد على نوعية حياة أفضل فحسب، وإنما تساعد على حياة أطول أيضاً.



تشير دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من هذه الأحماض الدهنية في دمائهم يميلون إلى العيش لمدة تصل إلى خمس سنوات أطول من أولئك الذين لا يملكونها.

ويقول مؤلف الدراسة أليكس سالا فيلا، وهو يحمل درجة الدكتوراه في معهد أبحاث الأحماض الدهنية ومعهد مستشفى ديل مار للبحوث الطبية في إسبانيا: “وجدنا أن مستوى أوميغا 3 يمكن أن يكون مؤشراً على طول العمر مثل التدخين؛ فبنفس الطريقة التي يظهر فيها أن تعاطي التبغ يقصر العمر، يمكن النظر إلى مستوى أوميغا 3 على أنه مؤشر على إطالة أعمار الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وهذا لا يعني الانتظار حتى مرحلة ما بعد التقاعد للحصول على فوائد من هذه الأحماض الدهنية؛ لأن الأبحاث السابقة تبين أن لها تأثيراً وقائياً على الصحة؛ وهذا يعني أنه من الممكن البدء بتناولها الآن في أي مرحلة من العمر.

ومن الفوائد الكبرى أيضاً التي يجنيها الإنسان من الأحماض الدهنية، الحدُّ من الالتهاب، وفي هذا الشأن تقول كيم روز فرانسيس، أخصائية التغذية المتخصصة بمرض السكري: “إن تناول أطعمة أوميغا 3 مثل السلمون وبذور الكتان والتونة وسمك الماكريل وبذور الشيا، يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب في الجسم وخصوصاً الحالات المزمنة.”

ومن المصادر الأخرى الكبيرة الغنية بالأحماض الدهنية الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.