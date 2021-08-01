"الصحة السعودية" تحذر الحوامل من خطر "دلتا كورونا".. وتؤكد فاعلية اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى يشهد تذبذباً في إصابات كورونا، مؤكداً أن التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم.

وأوضح أن سلالة "دلتا" المتحورة تسبب خطراً على صحة الحامل وتعرضها لمخاطر حرجة بحسب البيانات في عدد من دول العالم، لافتاً النظر إلى أن اللقاح آمن وفعّال، ويحمي من الخطر والمرض الشديد، ويوفر مناعة للأم وللجنين.

وأشار إلى أن المناعة في مواجهتها لا تتحقق بالتعافي أو بجرعة واحدة من اللقاح.

وقال إن جرعات لقاحات كورونا المعطاة في السعودية وصلت إلى 26925604 في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 526814 حالة، من بينها 11191 حالة نشطة، ما تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1403 حالات حرجة.

ولفت إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 507374، بإضافة 1285 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8249، بإضافة 12 حالة جديدة.