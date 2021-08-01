شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيتامين "د" غير فعال في تقليل أعراض القولون العصبي المؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة لجامعة شيفيلد البريطانية، عن أن استخدام فيتامين (د) قد لا يكون مفيدًا في تخفيف الأعراض المؤلمة لمتلازمة القولون العصبي ، وظهرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية للتغذية، حيث أجرى علماء من قسم الأورام والتمثيل الغذائي بالجامعة تجارب على المشاركين الذين يعانون من حالة مزمنة في الجهاز الهضمي لتقييم ما إذا كان فيتامين د قد قلل من حدة أعراضهم وما إذا كان ذلك ممكنًا لتحسين نوعية حياتهم.



فيتامين د

ووفقا لتقرير موقع time now news وجدت نتائج الدراسة أنه على الرغم من التحسن في حالة فيتامين (د) لدى المشاركين استجابةً لمكملات فيتامين د 3 عن طريق الفم خلال تجربة مدتها 12 أسبوعًا ، لم يكن هناك اختلاف في شدة أعراض القولون العصبي خلال نفس الفترة ، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تغيير في نوعية حياة المشاركين.

والقولون العصبي هو اضطراب معوي وظيفي شائع، يتميز بعادات الأمعاء المضطربة الانتكاس المزمن، يسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك بالنسبة للبعض، تظهر الأعراض وتختفي، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تؤثر بشدة على نوعية حياتهم، وغالبًا ما تسبب الإحراج الذي يؤدي إلى عيش الكثيرين مع الحالة دون تشخيص ، مما يؤثر على الصحة العقلية والرفاهية.

تم إجراء الدراسة بالتعاون مع صندوق NHS Foundation لمستشفيات شيفيلد التعليمية ، وقد حددت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن مكملات فيتامين (د) لا تخفف من أعراض القولون العصبي ، إلا أن نقص فيتامين (د) منتشر على نطاق واسع بين مرضي القولون العصبي، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور و هشاشة العظام على المدى الطويل.

قالت الدكتورة ليز ويليامز، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وهي محاضرة كبيرة في التغذية البشرية في جامعة شيفيلد: "كان هناك اهتمام من الباحثين ومجموعات المرضى بإمكانية تناول جرعة عالية من فيتامين د للتخفيف من أعراض القولون العصبي، ولكن لم يتم إجراء العديد من التجارب المضبوطة بشكل صحيح في هذا المجال، ما أظهره بحثنا هو أن تناول فيتامين د بجرعة آمنة لم يقلل من شدة أعراض القولون العصبي.

قال المؤلف الرئيسي لأستاذ التغذية البشرية والصحة في جامعة نيوكاسل والزميل الفخري في جامعة شيفيلد، برنارد كورف: "بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي الشديدة، قد يُعزى انخفاض مستويات فيتامين (د) إلى تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، قد يشعرون بسبب شدة أعراضهم أنهم يحدون من أنشطتهم في الهواء الطلق بسبب القلق الذي يمكن أن تسببه أعراضهم، أو يغيرون نظامهم الغذائي لتجنب بعض الأطعمة التي تسبب أعراضهم .