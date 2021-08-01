شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء ترتكبها أثناء ممارسة الرياضة والدايت ..تفشل خطتك لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية وعدم رؤية أي نتائج أمرًا مزعجًا، خاصةً إذا كنت قد قطعت بعض الأطعمة المفضلة لديك في محاولة لإنقاص الوزن، إذا كنت لا ترى النتائج التي كنت تأملها من نظام الدايت، فقد يكون ذلك بسبب عدم التركيز على الأشياء المهمة، وبحسب ما قاله ديفيد ستاش خبير التغذية الرياضية، نقلا عن موقع "The Sun" إن هناك بعض الأسباب التي قد تجعلك لا تحصل على النتائج التي تريدها وإليك روشتة للعودة إلى المسار الصحيح مع إنقاص الوزن.

1. سوء الخيارات الغذائية

يمكن أن تتمرن بلا كلل في صالة الألعاب الرياضية ولكن إذا كنت لا تمد جسمك بجميع العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الصحيحة، فلن ترى النتائج، فنظام التمرين المنتظم هو جزء من اللغز للمساعدة في إنقاص الوزن، واتباع نظام غذائي صحي هو جانب كبير آخر لدعم أهدافك وسوف يلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك في الحصول على النتائج التي تحاول تحقيقها، إذا كنت تواجه صعوبة في اتخاذ الخيارات الصحية .

يقترح ديفيد ستاش خبير التغذية الرياضية ، بالبحث عن مكمل غذائى يجمع بين حرق الدهون ومكونات تحسين الأداء لتسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة الشديدة في الجوع وزيادة مستويات الطاقة.

2.التدريبات الشاقة

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا بالأشخاص الذين يستعرضون روتينهم الرياضي ، ولكن احذر من الإجهاد البدنى والقيام بتمرينات شاقة من أجل إنقاص الوزن في وقت قصير، فالنتائج لا تحدث بين عشية وضحاها، والتدريب الذكي أهم بكثير من الإفراط في التمرين لفترة طويلة بدون جدوى .

3.عدم كفاية النوم

قال ديفيد ستاش خبير التغذية الرياضية، إن قلة النوم يمكن أن تدمر نتائج التمرين بشكل كبير، موضحا أن الحرمان من النوم يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لك للحصول على طاقة كافية للمضي قدماً في التدريبات الخاصة بك وقد يجبرك على البدء في تخطي الجلسات.

أضاف ، أن قلة النوم تؤثر على الهرمونات التي تتحكم في الشهية ، مما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول وجبات خفيفة غير صحية وسكرية من شأنها أن تبطل كل الجهود التي بذلتها في صالة الألعاب الرياضية.

وأشار إلى أنه يجب الحصول على حوالي 7-9 ساعات نوم كل ليلة للحصول على أفضل النتائج، لتعزيز نوم أعمق وأكثر هدوءًا ، يمكنك تجربة الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم ، وتجنب استخدام أي أجهزة إلكترونية في غضون ساعة قبل أن تحاول الذهاب للنوم.

4.قياس الوزن باستمرار

لا يجب أن تبني كل شيء على ما يقوله الميزان، فالضغط على نفسك كثيرًا في التمارين الرياضية وتقييد السعرات الحرارية من أجل تغيير الموازين يمكن أن يكون أكثر ضررًا ، فالإرهاق يؤثر سلبا على نتائجك.

يمكن للتمارين الرياضية أن تحسن بشكل كبير من مستويات الطاقة ، والصحة العقلية ، وحتى النوم شريطة عدم الوصول لمرحلة الإجهاد البدنى، ستشعر بمزيد من النشاط والاستعداد للذهاب مرة أخرى للجلسة التالية ، والتي ستؤتي ثمارها أكثر مما لو أفرطت في ذلك.