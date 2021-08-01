شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لجامعة أكسفورد: ضرورة حصول الحوامل على لقاح كورونا لحمايتهم من مخاطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة لجامعه أكسفورد الإنجليزية، عن ضرورة حصول الأمهات الحوامل على لقاح كورونا في أقرب وقت ممكن يأتي هذا بعد ارتفاع مقلق في عدد النساء غير المحصنات اللائي يتم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بأعراض كورونا الحادة، وإثبات أن متغير دلتا يشكل خطرًا أكبر بكثير من جميع السلالات السابقة.

ووفقا لبيان للجامعة عبر موقعها الرسمي يشكل فيروس كورونا مخاطر كبيرة على كل من الأم والطفل النساء الحوامل معرضات بشكل خاص للإصابة بمرض شديد من فيروس كورونا ، وحوالي واحدة من كل عشر نساء حوامل يدخلن المستشفى بأعراض كورونا تحتاج إلى رعاية مركزة، وتلد واحدة من كل خمس نساء حوامل يدخلن المستشفى ولديهن أعراض كورونا قبل الأوان.



الحوامل

تُظهر البيانات الجديدة من نظام مراقبة التوليد في المملكة المتحدة (UKOSS) ، المنشورة على medRxiv ، أن لقاحات كورونا توفر حماية فعالة من هذه المخاطر يقدم هذا التحليل الجديد معلومات عن جميع النساء الحوامل اللواتي تم قبولهن بأعراض كورونا المؤكدة أثناء الحمل في المملكة المتحدة من بداية الوباء حتى 11 يوليو 2021.

تظهر البيانات:

تم إدخال 3371 امرأة حامل إلى المستشفى مصابات بأعراض كورونا .

يبدو أن شدة مرض المرأة قد تفاقمت 24 ٪ من النساء اللائي تم قبولهن في الموجة الأولى كان لديهن مرض متوسط ​​أو شديد ، مقارنة بـ 36 ٪ مع متغير ألفا و 45 ٪ مع متغير دلتا.

تم جمع بيانات التطعيم منذ 1 فبراير 2021 من بين 742 امرأة تم قبولها منذ ذلك التاريخ ، تلقت أربع فقط جرعة واحدة من اللقاح ولم تتلق أي منهما الجرعتين.

هذا يعني أن أكثر من 99٪ من النساء الحوامل اللواتي يدخلن المستشفى مصابات بأعراض كورونا لم يتم تلقيحهن.

قالت ماريان نايت ، أستاذة صحة الأم والطفل في قسم نوفيلد للصحة السكانية بجامعة أكسفورد وكبيرة الباحثين في الدراسة: إنه لأخبار جيدة للغاية أن عددًا قليلاً جدًا من النساء الحوامل اللائي تم تطعيمهن تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب كوونا ومع ذلك ، من المقلق للغاية أن دخول النساء الحوامل إلى المستشفى المصابات بـ كورونا آخذ في الازدياد وأن النساء الحوامل يبدو أنهن أكثر تضررًا من متغير دلتا للمرض.

وأكدت أنه يجب أن تستمر النساء الحوامل في الانتباه الشديد لتدابير التباعد الاجتماعي ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة ، والمسافة مترين ، والاجتماع في الهواء الطلق حيثما أمكن ذلك لحين تلقيح السيدات الحوامل بلقاح كورونا .

قال نيكولا فوسدن ، أمين السجل في الصحة العامة في إدارة الصحة السكانية في Nuffield والمؤلف الأول للدراسة ، "تلقت أكثر من 200ألف امرأة حامل في جميع أنحاء العالم لقاح كورونا تظهر هذه الدراسة أن عددًا قليلاً جدًا من النساء الحوامل يدخلن المستشفى المصابات بـ كورونا بعد تلقيهن لقاحًا. وقد أظهرت دراسات أخرى أن النساء اللواتي تلقين لقاح ينقلن الأجسام المضادة إلى أطفالهن ، وبالتالي فإن فوائد التطعيم لكل من النساء الحوامل وأطفالهن واضحة.

توصي الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء والكلية الملكية للقابلات بأن تحصل النساء غير الملقحات من الحوامل أو اللائي يفكرن في الحمل على لقاحهن في أقرب وقت ممكن ، وحجز جرعاتهن الثانية بمجرد تأهلهن.