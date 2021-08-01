6 تمارين رياضية تساعدك فى انقاص الوزن.. منها اليوجا والسباحة

4. رفع الأثقال

تدريب الوزن هو خيار شائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، يساعدك تدريب الوزن على بناء القوة وتعزيز نمو العضلات، مما قد يرفع معدل الأيض أثناء الراحة، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة.

5. السباحة

السباحة طريقة ممتعة لفقدان الوزن والحصول على اللياقة البدنية، وجدت دراسة واحدة لمدة 12 أسبوعًا على 24 امرأة في منتصف العمر أن السباحة لمدة 60 دقيقة 3 مرات في الأسبوع قللت بشكل كبير من دهون الجسم ، وتحسنت المرونة ، وقللت العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم.