صحة ورشاقة

6 تمارين رياضية تساعدك فى انقاص الوزن.. منها اليوجا والسباحة

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القاهرة - سامية سيد - ممارسة هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعا التي يستخدمها أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن الزائد، يحرق السعرات الحرارية، تم ربط التمارين بالعديد من الفوائد الأخرى، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية وتقوية العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، فى التقرير التالى نتعرف على أفضل 6 تمارين لتخفيف الوزن، وفقا لموقع "healthline".


6 تمارين رياضية تساعدك فى انقاص الوزن

 

1. المشي

يعد المشي أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن ولسبب وجيه، إنها طريقة مريحة وسهلة للمبتدئين لبدء ممارسة الرياضة دون الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى شراء المعدات أيضا، إنه تمرين ذو تأثير أقل ، مما يعني أنه لا يجهد مفاصلك.

 

المشي
المشي

 

2. ركوب الدراجات
يعد ركوب الدراجات من التمارين الشائعة التي تعمل على تحسين لياقتك ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، على الرغم من أن ركوب الدراجات يتم بشكل تقليدي في الهواء الطلق، وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون  بانتظام يتمتعون بلياقة عامة أفضل ، وزيادة حساسية الأنسولين ، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

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4. رفع الأثقال

تدريب الوزن هو خيار شائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، يساعدك تدريب الوزن على بناء القوة وتعزيز نمو العضلات، مما قد يرفع معدل الأيض أثناء الراحة، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة.

 

تدريب الوزن
تدريب الوزن

 

5. السباحة

 

السباحة طريقة ممتعة لفقدان الوزن والحصول على اللياقة البدنية، وجدت دراسة واحدة لمدة 12 أسبوعًا على 24 امرأة في منتصف العمر أن السباحة لمدة 60 دقيقة 3 مرات في الأسبوع قللت بشكل كبير من دهون الجسم ، وتحسنت المرونة ، وقللت العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم.

 

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6. اليوجا

 

اليوجا طريقة شائعة لممارسة الرياضة وتخفيف التوتر، على الرغم من أنه لا يعتقد عمومًا أنه تمرين لفقدان الوزن ، إلا أنه يحرق قدرا لا بأس به من السعرات الحرارية ويوفر العديد من الفوائد الصحية الإضافية التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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