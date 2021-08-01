متحدث الصحة: التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى يشهد تذبذباً في الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة, مشيراً إلى أن التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: “إن بقاءنا في مستوى التذبذب أمر جيد وليس ما نطمح له”.

وأوضح أن 98% من المنومين لم يستكملوا التحصين، وأن (كوفيد-19) يسبب خطراً على صحة الحامل ويعرضها لمخاطر حرجة بحسب البيانات في عدد من دول العالم، لافتاً النظر إلى أن اللقاح آمن وفعّال، ويحمي من الخطر والمرض الشديد، ويوفر مناعة للأم وللجنين, وأن المتحور “دلتا” أشد سرعة وخطر، ولا تتحقق المناعة في مواجهته بالتعافي أو جرعة واحدة.

وأشار إلى أن جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى 26925604 في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.