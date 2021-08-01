تونس تتسلم 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا من إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت تونس التي تواجه صعوبات في التصدي لارتفاع جديد في الإصابات بكورونا، الأحد، 1.5 مليون جرعة لقاح قدمتها إيطاليا.

وحضر الرئيس التونسي قيس سعيد الذي علّق عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة الأحد الماضي، شخصياً تسلم الشحنة منتقداً بشدة كيفية إدارة وباء "كوفيد-19" في ظل الحكومة السابقة.



وقال: "مرت أكثر من سنة والاجتماعات تلو الاجتماعات حتى صار الناس في المستشفيات يموتون كل يوم بالمئات فضلاً عن انتشار العدوى".

ومع انتشار المتحورة "دلتا" ونقص الأكسجين في مستشفياتها، باتت تونس الآن في وضع صعب، ويسجل هذا البلد البالغ عدد سكانه 12 مليون نسمة تقريباً أحد أسوأ معدلات الوفيات الرسمية في العالم مع نحو 20 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا.

وفي محاولة لتجنب كارثة صحية، ترسل دول عدة في العالم لقاحات على شكل هبات منذ أسابيع، وتلقت تونس الجمعة مليون جرعة من مختبر "موديرنا" هبة من الولايات المتحدة.

وبفضل هذه الهبات، تأمل البلاد تطعيم نحو 50% من سكانها بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول على ما ذكرت السلطات.

وأعلن سعيد بعد توليه السلطة التنفيذية مساء الأربعاء، تشكيل خلية أزمة لإدارة جائحة "كوفيد-19" بإشراف ضابط رفيع في الجيش.