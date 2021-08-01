شكرا لقرائتكم خبر عن لو معندكش تكييف.. تعرف على 4 طرق للتغلب على حرارة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف إلى زيادة مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس، إذا لم يكن لديك مكيف هواء، فهناك العديد من الطرق الأخرى للبقاء في مأمن من الحرارة، ونظرًا لموجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد، قد تتساءل عن كيفية الحفاظ على برودة منزلك بأمان هذا الصيف، ووفقا لما ذكره موقع " Healthline"، سنقدم لك 5 نصائح لمساعدتك على التغلب على ارتفاع درجات الحراراة.

1.حافظ على منزلك باردًا قدر الإمكان

إذا لم يكن لديك مكيف هواء، يمكنك منع أشعة الشمس من تدفئة منزلك عن طريق إغلاق النوافذ والمظلات أثناء النهار وفتح النوافذ أثناء الليل للسماح بدخول الهواء البارد، وتجنب أيضًا تشغيل الفرن أو الأجهزة الأخرى التي قد تزيد من درجة حرارة منزلك.

2.شرب الماء

من السهل على الجسم أن يفقد الماء من خلال التعرق عند التعرض لدرجات حرارة عالية، لهذا السبب ، اشرب كمية كافية من الماء لتعويض أي سوائل مفقودة أثناء التعرض للحرارة، اشرب الماء حتى لو لم تشعر بالعطش.

3. ضع الكمادات الباردة

إذا كنت تشعر بأنك تشعر بالحرارة ، ضع كمادات باردة أو كمادات ثلجية على مناطق رئيسية من جسمك ، مثل رقبتك ومعصمك، و من المهم عدم وضع الثلج مباشرة على الجلد لأنه يمكن أن يسبب حرق الجلد، بدلًا من ذلك ، احتفظ بطبقة من الملابس أو منشفة بين بشرتك وكمادات الثلج.

كما يمكنك أيضًا الاستحمام بماء بارد للتبريد ، ولكن تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ، فقد يكون الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة ضارًا بالجسم.

4.ارتدِ ملابس مناسبة وقم بوضع واقي من الشمس

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة في الأيام الحارة، تعكس الألوان البيضاء والفاتحة الشمس بينما تمتص الألوان الداكنة الحرارة، وتأكد من وضع واقي من الشمس على أي مناطق من جسمك لا تغطيها الملابس .

الحفاظ على برودة الجسم

إن إيجاد طرق للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة ليس فقط من أجل الراحة ، ولكنه ضروري لصحتك أيضًا، فعندما ترتفع درجة حرارة جسمك ، لن تشعر بالدفء فحسب ، بل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الآثار المدمرة على صحتك، يمكن أن يحدث هذا على شكل إرهاق حراري ، والذي يظهر مع التعرق والضعف وارتفاع درجة حرارة الجسم ويصل إلى حد ضربة الشمس ، والتي تظهر مع ارتفاع درجة الحرارة التي تسبب الارتباك وفقدان الوعي .

يجب أن تكون درجة حرارة الأعضاء مثل الدماغ والقلب من (36.1 إلى 37.2 درجة مئوية) لتعمل بشكل صحيح، فالحفاظ على البرودة أثناء درجات الحرارة المرتفعة سيسمح لجسمك بتنظيم نفسه وتفعيل نظام التبريد الداخلي عن طريق التعرق، يمكن أن تسبب الحرارة الزائدة أمراضًا مرتبطة بالحرارة ، مثل الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس.

يتضمن الإرهاق الحراري أعراضًا خفيفة إلى خطيرة:

العطش الزائد

تشنجات العضلات

غثيان

دوار

التعرق المفرط

إعياء

تحدث ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية ، وتتضمن أعراضًا مثل:

صداع شديد

ارتباك

فقدان الوعي

وقف التعرق

الرضع والأطفال وكبار السن لديهم فرصة أكبر للإصابة بالإنهاك الحراري وضربة الشمس لأن أجسامهم تواجه صعوبة في تنظيم درجة حرارة الجسم عندما يكون الجو حارًا.