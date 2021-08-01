شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الكرش.. 8 طرق للتخلص من دهون البطن والتمتع بحياة أكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على مستوى البطن مشدودًا أمرًا مهما لصحتك، بغض النظر على المظهر الجذاب عند التخلص من الكرش، فانه أيضًا يؤدى الى تحسين صحتك، حيث يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.



راقب ملابسك قبل ان تراقب الميزان

ووفقًا لما ذكره موقع جونز هوبكنز، ترتبط زيادة الكرش أو محيط الخصر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السرطان، إن فقدان الوزن، وخاصة دهون البطن، يحسن أيضًا عمل الأوعية الدموية ويحسن أيضًا نوعية النوم.



تناول الخضروات والبروتين

وقال الموقع، من المستحيل استهداف دهون البطن على وجه التحديد عند اتباع نظام غذائي او رجيم للكرش فقط، لكن فقدان الوزن بشكل عام سيساعد في تقليص الكرش لديك، والأهم من ذلك، أنه سيساعد في تقليل الطبقة الخطرة من الدهون الحشوية الموجودة في الكرش، وهو نوع من الدهون داخل تجويف البطن لا يمكنك رؤيته ولكنه يزيد من المخاطر الصحية، كما يقول كيري ستيوارت مدير علم وظائف الأعضاء السريرية والبحثية في جونز هوبكنز.



رجيم الكرش

رجيم الكرش وكيفية التخلص من الدهون بمنطقة الخصر:أولا: جرب الحد من الكربوهيدرات بدلًا من الدهون

عندما قارن باحثو جونز هوبكنز التأثيرات على القلب لفقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل نظام غذائي منخفض الدهون لمدة 6 أشهر، يحتوي كل منها على نفس الكمية من السعرات الحرارية، فقد خسر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات 10 أرطال في المتوسط أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدسم 28.9 رطلاً مقابل 18.7 رطلاً، يقول ستيوارت إن من الفوائد الإضافية للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أنه ينتج جودة أعلى في إنقاص الوزن، مع فقدان الوزن، يتم تقليل الدهون، ولكن غالبًا ما يكون هناك أيضًا فقدان للأنسجة الخالية من الدهون (العضلات)، وهو أمر غير مرغوب فيه. في كلا النظامين، كان هناك فقدان لحوالي 2 إلى 3 أرطال من الأنسجة الخالية من الدهون بالإضافة إلى الدهون، مما يعني أن نسبة فقدان الدهون كانت أعلى بكثير في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.

ثانيا: فكر في خطة الأكل وليس النظام الغذائي

يقول ستيوارت، في النهاية، تحتاج إلى اختيار خطة غذائية صحية يمكنك الالتزام بها، تكمن فائدة النهج منخفض الكربوهيدرات في أنه ينطوي ببساطة على تعلم خيارات غذائية أفضل، لا يلزم حساب السعرات الحرارية بشكل عام، تؤدي طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات إلى تحويل مدخولك بعيدًا عن الأطعمة المسببة للمشاكل، تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر والتي لا تحتوي على الكثير من الألياف، مثل الخبز والمشروبات الغازية، ونحو الخيارات الغنية بالألياف أو عالية البروتين، مثل الخضروات، الفاصوليا واللحوم الصحية.



احرض على التمارين

ثالثا: تحرك باستمرار

يساعد النشاط البدني على حرق دهون البطن، حيث أن "واحدة من أكبر فوائد التمرين هي أنك تحصل على الكثير من الفوائد مقابل تكوين الجسم"، يبدو أن التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة، والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون، وتؤدي إلى استخدام الكبد للأحماض الدهنية، خاصة تلك الموجودة بالقرب من رواسب الدهون الحشوية.

يعتمد مقدار التمرين الذي تحتاجه لفقدان الوزن على أهدافك، بالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن يعني هذا 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة كل يوم تقريبًا.

رابعًا: رفع أثقال

تساعد إضافة تمارين القوة المعتدلة إلى التمارين الهوائية في بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين.

خامسا: اقرأ الملصقات على الأطعمة

قارن بين العلامات التجارية، إن بعض أنواع الزبادي، على سبيل المثال، تتباهى بأنها منخفضة الدهون، لكنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات المضافة أكثر من غيرها، غالبًا ما تحتوي الأطعمة مثل المرق والمايونيز والصلصات وتوابل السلطة على كميات عالية من الدهون والكثير من السعرات الحرارية.



اللحوم المصنعة تزيد من خطرالسمنة

سادسًا: ابتعد عن الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في السلع المعبأة والأطعمة الخفيفة غنية بالدهون غير المشبعة والسكر المضاف والملح أو الصوديوم، وهي 3 أشياء تجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا.



الملابس تحدد نزولك فى الوزن قبل الميزان

سابعًا: ركز على الطريقة التي تقيس ملابسك أكثر من قراءة الميزان

عندما تضيف كتلة عضلية وتفقد الدهون، قد لا تتغير القراءة على ميزان حمامك كثيرًا، لكن البنطلون سيحدد ما فقدته بالفعل، هذه علامة أفضل للتقدم، عند القياس محيط الكرش، يجب أن يكون أقل من 35 بوصة إذا كانت امرأة، أو أقل من 40 بوصة إذا كان رجلاً لتقليل مخاطر القلب ومرض السكري.

ثامنًا: اخرج مع الأصدقاء المهتمين بالصحة

تظهر الأبحاث أنك أكثر استعدادًا لتناول الطعام بشكل أفضل وممارسة الرياضة أكثر إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يفعلون الشيء نفسه.