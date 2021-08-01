شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد رجيم دوكان لإنقاص الوزن ومراحله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم دوكان هو نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات يساعد فى إنقاص الوزن، وابتكر هذا النظام الغذائى الطبيب الفرنسى بيير دوكان، المتخصص فى إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على رجيم دوكان ومميزاته وعيوبه، وفقا لما نشره موقع healthline.

كيف يعمل رجيم دوكان الغذائي لإنقاص الوزن؟

يبدأ رجيم دوكان بحساب الوزن المستهدف بناء على عمرك وتاريخ فقدان الوزن وعوامل أخرى، تعتمد المدة التي تقضيها في كل مرحلة من مراحل ريجيم دوكان على مقدار الوزن الذي تحتاج إلى خسارته.

يتكون النظام الغذائي من أربع مراحل

مرحلة الهجوم (1 - 7 أيام)

تبدأ النظام الغذائي عن طريق تناول كمية غير محدودة من البروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى 1.5 ملعقة كبيرة من نخالة الشوفان يوميا.

مرحلة العبور ( 1- 12 شهراً)

تناول البروتين الخالي من الدهون في يوم من الأيام مع البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية في اليوم التالي، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من نخالة الشوفان يوميًا.



رجيم دوكان

مرحلة التوحيد

تتضمن تناول عدد غير محدود من البروتين والخضروات الخالية من الدهون، وبعض الكربوهيدرات والدهون ، ويوم واحد من البروتينات الخالية من الدهون أسبوعياً ، و 2.5 ملعقة كبيرة من نخالة الشوفان يومياً.

مرحلة الاستقرار

اتبع إرشادات مرحلة الاستقرار ولكن قم بفك القواعد طالما ظل وزنك ثابتا، يتم زيادة نخالة الشوفان إلى 3 ملاعق كبيرة يوميًا.

مزايا وعيوب اتباع رجيم دوكان

الايجابيات

- يمكن للناس أن يفقدوا الوزن بسرعة، مما قد يكون محفزًا للغاية.

- السعرات الحرارية لا تحتاج إلى أن تحسب.



رجيم دوكان

- يمكن أن تعني القواعد الصارمة أن النظام الغذائي فعال للغاية.

- يتم التخلص من الأطعمة المكررة والمعالجة الدسمة والسكرية.

السلبيات

- يؤدي التحول من حرق الكربوهيدرات إلى حرق الدهون إلى إنتاج الكيتونات التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم.

- والإرهاق والصداع والغثيان والأرق والضعف.

- يمكن أن يشعر الناس بالتعب الشديد لدرجة أن الدكتور دوكان ينصح الناس بتجنب الأنشطة الشاقة تماما.

- يمكن أن يؤدي تجنب جميع الكربوهيدرات باستثناء نخالة الشوفان إلى الإمساك.

- النظام الغذائي لا يثقف الناس حول نظام غذائي متوازن وصحي.

- النظام الغذائي غير مناسب للأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، واضطرابات الأكل ، والنقرس أو أمراض الكلى.