تمارين لعلاج تأخر النطق عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - هناك عدة أعراض قد تشير لتأخر طفلك في النطق، كما أن هناك عدة تمارين يمكن أن تعلميها لطفلك لكي يتعلم النطق بشكل أسرع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرفي مراحل تطور نطق الطفل منذ مولده لكي لا تحكمي عليه بأنه يعاني من مشكلة في النطق، ولذلك يقدم لك من خلال الخليج 365 اختصاصي النطق والسمع الدكتور محمد أبو سعدة شرحاً لهذه النقاط المرتبطة بمرحلة مهمة من مراحل نطق طفلك كالآتي.

كيف يتطور نطق الطفل؟

يرتبط النطق بالسمع

يعبر الطفل عن مشاعره عن طريق البكاء والصراخ في الشهور الأولى من عمره.

وفي الشهور التالية من عمر الطفل أي في الشهر الثالث حتى الخامس يبدأ الطفل في مرحلة السجع أي يصدر أصواتاً تعبر عن حالته مثل " مو_ يو_ كا".

في عمر ستة أشهر حتى السنة يبدأ الطفل في مرحلة المناغاة، وهذه المرحلة مشتركة بين كل الأطفال بكل لغات العالم.

وهناك في عمر السنتين يبدأ الطفل في تغيير الصوت بكلمات لها دلالة.

في عمر سنة ونصف يتكلم الطفل 50 كلمة.

وفي عمر السنتين يتكلم 250 كلمة.

وفي عمر الثلاث سنوات يتكلم الطفل 450 كلمة.

وفي نهاية السنة الثالثة يستطيع الطفل أن يكون جملة مثل أريد أن أشرب.

متى تحكمين على طفلك أنه يتأخر في النطق؟

يجب أن يتطور الطفل في النطق بالترتيب حسب مراحل النمو

في حال كان لديه مشاكل في السمع.

في حال كان طفلك لا يستجيب لحديثك معه بالمناغاة.

في حال معاناة الطفل من فرط الحركة.

وإذا كان الطفل يعيش في بيئة تتحدث بأكثر من لغة.

في حال وجود حالة من الشلل الدماغي لدى الطفل فمن الطبيعي أن يتأخر في النطق.

في حال كان طفلك يجلس طويلاً أمام التلفاز والتابلت.

إذا كان طفلك لا يعيش في بيئة مساعدة.

في حال وجود ماء على مراكز النطق بالمخ، ويجب مراجعة الطبيب في هذه الحالة.

الطفل الذي يعاني من التوحد يكون معرضاً لتأخر النطق.

تمارين لعلاج تأخر النطق لدى الطفل

ضعي المصاصة في فم الطفل بحيث يدلي لسانه ويلمسها بطرف لسانه بطريقة جانبية. يمكن وضع المصاصة المستخدمة في الحلوى لكي يدلي الطفل لسانه ويلمسها من أسفل لعدة ثواني. ضعي حبة حمص على طرف لسان الطفل وأتركيه يحتويها بلسانه بحيث لا تقع لمدة معينة. ضعي بعض أعواد البقسماط " البسكويت المملح" على الشفة العليا للطفل، ودعيه يحتفظ بها أطول مدة ممكنة. ويمكن أن يضع عوداً من أعواد البقسماط تحت لسانه بصورة عمودية ويتركه لعدة ثواني. أحضري عدة شفاطات بلاستيكية ورصيها بجوار بعض وأطلبي من طفلك أن ينفخ فيها بالترتيب، وكأنها آلة نفخ موسيقية. أحضري كوباً به ماء وصابون، وأطلبي من طفلك أن ينفخ فيه بحيث يكون أكبر قدر من الفقاعات بواسطة شفاطة بلاستيكية طويلة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.