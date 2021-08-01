علاج انسداد الأنف عند الأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - انسداد الأنف عند الأطفال من الأعراض المنتشرة خاصة في سنوات عمرهم الأولى، وغالبًا ما يكون الأمر غير خطير، ويمكن علاجه في المنزل أو باستشارة الطبيب، والحالة تبدا بـسيلان الأنف الذي يعد طريقة طبيعية في التخلص من الجراثيم، ولكنه قد يسبب انسداداً في أنف الطفل.. وهذا العرض المؤلم يسبب ضيقاً في تنفس الطفل ومضايقات أخرى ،ويسبب إزعاجاً للأم أيضاً.. لمعرفة الأسباب ووضع طرق للعلاج يحدث الخليج 365 الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.
ملاحظات طبية عن انسداد الأنف عند الأطفال
- الحالة قد تبدو بسيطة.. لكن ينجم عنها عدد من المخاطر مثل الكحة والتهاب اللوزتين، وانسداد الشعب الهوائية، وصعوبة التنفس لدى الطفل
- تناول جرعات الدواء لا يمنع من تكرر الإصابة ثانية؛ حيث أن انسداد الأنف مشكلة شائعة عند الأطفال وتزداد حدتها في فصل الشتاء
- وتحدث نتيجة تجمع المخاط في الممرات الهوائية بالأنف وارتشاحه على اللوزتين والصدر
أسباب إصابة الطفل بانسداد الأنف
- إصابة الجهاز التنفسي بعدوى فيروسية شديدة، وإذا كانت مناعة الطفل ضعيفة تتكرر الإصابة
- كما أن تضخم اللحمية يتسبب في عدم قدرة الطفل على التنفس عن طريق الأنف، مما يضطره للتنفس عن طريق الفم، فيصبح أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات
- حساسية الأنف، قد تكون من الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الأنف عند الأطفال
- كما أن التعرض للغبار والأتربة بشكل مستمر يساهم في سد مجرى التنفس
- التهاب الجيوب الأنفية قد يكون أحد الأسباب المسببة لتكرار الإصابة بانسداد الأنف
- ضعف مناعة الطفل الشديدة بسبب كثرة تناول الأدوية دون داعٍ ودون استشارة الطبيب
- الإفراط في استخدام قطرات الأنف ؛ ما يجعل الممرات الهوائية لا تستطيع مقاومة أي عدوى فيروسية
- ارتداء الملابس الثقيلة بصورة مبالغ فيها عند النوم قد يساهم في انسداد الأنف
- المعاناة من تشوهات خلقية في تجويف الأنف، يتم اكتشاف المشكلة بعد الولادة، وتحتاج لتدخل جراحي بسيط لحل المشكلة
طرق العلاج المنزلي لانسداد الأنف عند الأطفال
المحلول الملحي
- يمكن أن نشتريه من الصيدليات كما يمكن تحضيره في المنزل؛ عن طريق إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في 8 ملاعق صغيرة من الماء، وخلطهم بشكل جيد باستخدام ملعقة معقمة
- يتم علاج انسداد الأنف عن طريق وضع بضعة نقاط من المحلول في كل فتحة أنف، باستخدام المحقنة الخاصة بالأطفال ثم يتم سحب المخاط
الرضاعة الطبيعية
- تساعد الرضاعة الطبيعية على تقوية مناعة الطفل، ، وذلك لاحتواء حليب الأم على المواد المغذية،ومن الممكن أيضًا وضع بضع نقاط من حليب الأم داخل فتحتي أنف الطفل، مما يقلل من الاحتقان.
الهواء المشبع بالبخار
- من الممكن استخدام الهواء المشبع بالبخار في علاج انسداد الأنف ؛ حيث يساعد الطفل في التخلص من المخاط المسبب لانسداد الأنف
- من الممكن كذلك فتح صنبور المياه الساخنة للاستحمام، وإدخال الطفل على الحمام لبضعة دقائق بعد تكون البخار
الإكثار من شرب السوائل
- للسوائل دور فعال في علاج انسداد الأنف؛ إذ أنها تساعد الطفل في ترقيق المخاط والتخلص منه،ومن هذه السوائل التي يمكن تقديمها للطفل الذي يتجاوز عمره 6 شهور؛ شاي البابونج غير المحلى وعصير التفاح الدافئ غير المحلى.إضافة إلى شوربة الدجاج؛ لإحتوائهاعلى مكونات تخفف من الالتهاب وتساعد في التخلص من الاحتقان.
تعديل وضعية نوم الطفل
- الاستلقاء بشكل أفقي قد يسبب زيادة سوء الأعراض، لهذا يجب رفع مستوى رأس الطفل عن جسمه للتخفيف من فعل الجاذبية على المخاط ويتم ذلك بوضع مخدة مرتفعة قليلًا تحت رأس الطفل، ليصبح مستوى الرأس أعلى من الجسم
نصائح لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال
- عدم استخدام أدوية الزكام التي تباع دون وصفة للأطفال دون عمر السنتين
- إذا كان عمر الطفل يتراوح بين 4 سنوات و6 سنوات، يجب استشارة الطبيب المختص حول إمكانية استخدام أدوية الزكام والسعال
- الامتناع عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على مركبات دوائية أخرى مع المحلول الملحي ، إلا في حال وصف الطبيب لها
- عند استخدام الجهاز المرطب يجب أن يكون الجهاز خاصاً بالبخار البارد ليس الساخن؛ إذ أن البخار الساخن قد يسبب الحروق للطفل
متى يذهب الطفل للطبيب؟
- حالة ارتفاع معدل التنفس الطبيعي عن 60 نفساً في الدقيقة
- عند الإحساس بصعوبة التنفس
- حالة إصدار صوت شخير عند التنفس
- عند مشاهدة ازرقاق لون الجلد، خاصةً حول الأنف والفم
- ارتفاع درجة الحرارة ووجود ألم في الحلق
- ملاحظة عدم تحسن حالة انسداد الأنف في خلال 3 أسابيع
أعراض انسداد الأنف عند الأطفال
- الخنفرة..عدم القدرة على التنفس..الكحة
- الشخير أثناء النوم..ارتفاع طفيف في درجة الحرارة
- الأرق..إضطراب في الشهية
العلاج الطبي لانسداد الأنف عند الأطفال
- لابد أن يتوقف أسلوب العلاج على التشخيص السليم لحالة الطفل
- عند التأكد من الإصابة بتضخم اللحمية، يفضل التدخل الجراحي
- إبعاد الطفل عن جميع مسببات الحساسية مثل الأتربة وبعض الأطعمة، وتناول علاج دوائي مناسب لحالة وعُمر الطفل
- في حالات العدوى الفيروسية، لابد من التخلص من المخاط العالق بداخل الأنف باستخدام البخاخات أو عن طريق شفاط الأنف أو باستخدام المحلول الملحي، مع تناول مضادات الحساسية، وتجنب التعرض للأتربة والغبار.
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص