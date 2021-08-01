علاج انسداد الأنف عند الأطفال

للسوائل دور فعال في علاج انسداد الأنف؛ إذ أنها تساعد الطفل في ترقيق المخاط والتخلص منه،

ومن هذه السوائل التي يمكن تقديمها للطفل الذي يتجاوز عمره 6 شهور؛ شاي البابونج غير المحلى وعصير التفاح الدافئ غير المحلى.

إضافة إلى شوربة الدجاج؛ لإحتوائهاعلى مكونات تخفف من الالتهاب وتساعد في التخلص من الاحتقان.