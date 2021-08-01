كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - تتساءل أغلب السيدات المتشوقات للحمل والأمومة عن، متى يظهر كيس الحمل بالرحم؟ الحمل وولادة طفل جميل هو حلم كل امرأة تنتظره وتتحمل من أجله كل معاناة أشهر الحمل، والعلامة الأولى على بداية الحمل تأتي عندما يخبرها الطبيب عن رؤيته لكيس الحمل، فمتى يظهر كيس الحمل بالرحم؟ في هذا الموضوع نتابع تفاصيل عن كيس الرحم، بعد استشارة خبراء الخليج 365 وطفلك.

متى يظهر كيس الحمل بالرحم؟

متى يظهر كيس الحمل بالرحم؟

كيس الحمل هو عبارة عن تكوّن أو بداية ظهور الجنين، بعد تخصيب البويضة بالحيوان المنوي تنقسم الخلايا وتبدأ زراعة الجنين في القرص ثم يدفن هذا القرص تحت جدار الرحم أو بطانة الرحم، ويكون سائلاً أمنيوزياً فيظهر على شكل كيس بسبب وجود سائل ونتيجة للانقسام السريع للخلايا بعد الإخصاب.

يعد الأسبوع الثاني أو الثالث من الحمل أمراً حاسماً للتطور البشري، لذلك يظهر كيس الحمل بالرحم في هذا الأسبوع يكون عمر الحمل خمسة أسابيع ليظهر كيس الحمل في الأشعة التلفزيونية أو أشعة الموجات فوق الصوتية، وهنا يتوافق مستوى هرمون الحمل من 1500 إلى 3000 وحدة دولية، وهذا يعتمد على نوع الموجات فوق الصوتية المستخدمة إن كان عن طريق تلفزيون البطن هنا يحتاج مستوى هرمون الحمل من 3000 إلى 5000 وحدة دولية، أما عن طريق الأشعة التلفزيونية فيكفي أن يكون أسبوعاً قبل بمعنى أن يكون عمر الحمل 4 أسابيع، هنا نحتاج هرمون الحمل 1500 وحدة ليظهر كيس الحمل كبداية حمل، أو للتأكد أن الجنين زرع داخل بطانة الرحم أو تجويف الرحم.

متى يبدأ الجنين في التشكيل؟

يظهر الجنين داخل الكيس بعد أسبوع من ظهور الكيس بمعنى بعد ستة أسابيع من عمر الحمل، حيث يظهر الجنين على شكل جزء أبيض داخل الكيس المعتم الذي يظهر في السونار أو الأشعة التلفزيونية.

في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن العوامل الوراثية إشارة الجنين لبدء تشكيل محور الجسم من الرأس إلى القدم،بين أيام الأسبوع السابع والحادي عشر، ومن بين النتائج، يعد حدث "كسر التناظر" هذا أمراً أساسياً لأنه يلزم أحد طرفي الجنين بالتحول إلى الرأس والآخر إلى القدم.

تقول ماجدالينا زيرنيكا جويتز، عالمة الأجنة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، التي قادت البحث: "ننظر هنا إلى نمط التعبير الجيني حيث تقوم الأجنة بوضع مخطط أجسامها"، "لقد حاولنا تحديد المراحل الحرجة الرئيسية للحياة والخطوات في مراحل التطوير لسنوات حتى الآن".

أعراض كيس الحمل الفارغ

مراحل الجنين

معنى كيس الحمل الفارغ أن الجزء المعتم أوانه تم انقسام الخلايا إلى حد معين وتوقفت بمعنى أن تم تكوين الكيس ولم يتكون الجزء الأبيض داخل الكيس أو توقف نتيجة حدوث خلل في البويضة أو الحيوان المنوي أو خلل في الكرموزومات، وهذا الخلل يؤدي إلى توقف أعراض الحمل عند معظم السيدات، أو 50 % منهن لم يكن هناك أي أعراض تدل على أن الكيس فارغ، ويكتشف الأمر بالصدفة من خلال متابعتها مع الطبيب الذي يعرف أن الكيس فارغ، ولا يوجد الجزء الأبيض بداخل الكيس وبعض السيدات عندما يذهبن للعيادة يشتكين من الإفرازات البنية أو نزيف بسيط من الرحم وذلك بسبب أن كيس الحمل فارغ لكن 50 في المائة لا يظهر عليهن الأعراض واكتشافه يكون عن طريق المتابعة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.