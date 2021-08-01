رغم تفشي "دلتا كورونا".. فاوتشي يستبعد العودة لإجراءات العزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة لإجراءات العزل العام على الرغم من تزايد خطر العدوى بكورونا بسبب تفشي السلالة "دلتا".

وأضاف فاوتشي الذي يشغل أيضاً منصب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية لقناة تلفزيون "إيه.بي.سي": "لا أعتقد أننا في الطريق نحو إجراءات للعزل العام".

وأضاف: "أعتقد أن لدينا النسبة المئوية الكافية من الناس في البلاد بما لا يسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذي شهدناه في الشتاء الماضي، وإن كانت نسبة لا تكفي للقضاء على التفشي"، في إشارة للحاصلين على التطعيم.

وتابع فاوتشي: "هناك 100 مليون شخص في البلاد مؤهلون للحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه".

وطبقاً لتحليل لـ"رويترز" فإن معدل الإصابات الجديدة المسجلة يومياً تضاعفت تقريباً خلال الأيام الـ10 الماضية، كما تزايدت أعداد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات في عدة ولايات.

وما زالت الزيادة في حالات الإصابة بسبب تفشي السلالة "دلتا" تهز العالم، فقد اضطرت أجزاء من آسيا، حققت في السابق نجاحاً نسبياً في احتواء "كوفيد-19" مثل الفلبين وتايلاند وفيتنام، إلى العودة لإغلاق مناطق ينتشر فيها الوباء.