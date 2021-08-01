شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة ومشروبات تسبب آلاما بالمعدة أهمها.. الأطعمة الحارة ومضغ اللبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من آلام حادة أو انتفاخ مزمن بعد تناول أنواع معينة من الطعام؟ يقول خبراء التغذية إن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرتبط بالطعام وعادات نمط الحياة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.



الاطعمة الحارة حاول تجنبها اذا كنت تعانى من الام بالمعدة

وقال الموقع، يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، ما قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية.



الخضروات النيئة

تعرف على الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلام في المعدة:1 .الخضراوات النيئة

يمكن أن يسبب تناول الخضار النيئة، خاصة عائلة الباذنجان، مثل الخرشوف والطماطم والبطاطا والباذنجان، والفلفل، آلامًا في المعدة ومشاكل في الأمعاء، وتزيد الخضراوات الحمضية، خاصة الطماطم من إنتاج الحمض في معدتك بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية (وهي عضلة تحافظ على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح في نهاية المريء)، ما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضًا.

2. الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ، حاول تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل التمرين مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح وما إلى ذلك.



مضغ اللبان

3. مضغ اللبان

تشير الدراسات إلى أن مضغ اللبان في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة وقد يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي (IBS) ويمكن أن يتسبب مضغ اللبان في ابتلاع الجيوب الهوائية، ما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا، يحتوي اللبان أيضًا على محليات صناعية قد تؤدي إلى آلام في المعدة.

4. منتجات الألبان (غير المخمرة)

يمكن أن تهيج المعدة وتسبب آلامًا في البطن، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود اللاكتوز، واللاكتوز هو نوع من السكر يتحلل في جسمك إلى طاقة بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز، إذا كان الفرد يفتقر إلى اللاكتاز، فإن منتجات الألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخًا وإسهالًا، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تهيج بطانات المعدة.



المشروبات الغازية

4. المشروبات الغازية

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة، حيث يمكن أن تخلق الفقاعات الهواء في معدتنا وتؤدي إلى الغازات، إذا كنت من الأشخاص المعرضين لآلام المعدة، فالتزم بالمشروبات المسطحة، مثل الماء والعصير الطازج.

5. الكحول

يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة وغثيانًا وحركات أمعاء غير طبيعية، مثل الإسهال، علاوة على ذلك، فإن الكحول منخفض في العناصر الغذائية ويمكن أن يسبب التهابًا في أمعائنا، ما يؤدى إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب وتهيج في المعدة لأنه يمكن أن يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة.



الاطعمة الحارة

6. الأطعمة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة بكميات كبيرة إلى تهيج بطانة المريء والمعدة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في معدتك بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء مما يؤدي إلى اضطراب المعدة، بعض المشاكل الشائعة المتعلقة بالمعدة والتي تسببها الأطعمة الحارة هي التهاب المعدة وقرحة المعدة.

7. الزبدة

على الرغم من أننا ذكرنا منتجات الألبان أعلاه، إلا أن الزبدة تتطلب إشارة خاصة لدورها كغذاء غني بالدهون، الكثير من الزبدة يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا في المعدة، يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلاً من الزبدة.

8. الجلوتين

وهو بروتين موجود في العديد من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير، وهو شائع في الأطعمة مثل الخبز والمكرونة والبيتزا والحبوب، تشير الدراسات إلى أن الجلوتين يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير الطبيعية والإسهال والتشنج.