صحة ورشاقة

لكبح توغل كورونا.. 4 ملايين جرعة لقاح من أمريكا إلى نيجيريا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تسلمت نيجيريا، الأحد، 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.

 

يأتي ذلك في وقت تواجه أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

 

وتم نقل الجرعات جوا إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

 

وتعد هذه الدفعة هي الثانية من اللقاحات الموجهة لنيجيريا، بعد أن تلقت 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا في مارس/ آذار بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح.

 

وبلغت حصيلة كوفيد-19 في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية، ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلّة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.

 

وفي يوليو/ تموز، تم رصد الإصابة بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا، ما وضع السلطات في حالة تأهب قصوى، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

 

وفي يونيو/ حزيران، حظرت نيجيريا دخول المسافرين غير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين مكثوا في جنوب أفريقيا خلال الـ14 يوماً الماضية، بعدما فرضت قيودا مماثلة على القادمين من البرازيل والهند وتركيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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