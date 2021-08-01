صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 4322 إصابة جديدة و39 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 4322 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1206 أشخاص، وتسجيل 39 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1972 إصابة و413 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 33 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 253 ألفًا و436 شخصًا، بينهم 57 ألفًا و704 حالات نشطة، ووفاة 3548 شخصا.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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