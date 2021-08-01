شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل التى تكشف عن الإصابة بجرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة من المشكلات الصحية المنتشرة والتي تؤدى إلى الشعور بالكثير من أعراض الجهاز الهضمى المؤلمة والسبب الرئيسى وراء الإصابة بها هي بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) وهي نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي، كثير من المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية لن تظهر عليهم أعراض العدوى أبدًا لكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تسبب البكتيريا مجموعة متنوعة من اضطرابات الجهاز الهضمي وتشمل هذه التهاب المعدة والقرحة الهضمية (تقرحات في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو المريء) وأنواع معينة من سرطان المعدة.

ووفقا لتقرير لمايو كلينيك هناك طرق مختلفة لاختبار عدوى الملوية البوابية أو جرثومة المعدة وتشمل اختبارات الدم والبراز والتنفس إذا كنت تعاني من أعراض في الجهاز الهضمي، فقد يساعد الاختبار والعلاج في منع حدوث مضاعفات خطيرة.

فوائد الاختبارات

غالبًا ما تُستخدم اختبارات الملوية البوابية من أجل:

البحث عن بكتيريا الحلزونية البوابية في الجهاز الهضمي.

اكتشاف ما إذا كانت أعراض الجهاز الهضمي لديك ناتجة عن عدوى الملوية البوابية.

لماذا أحتاج إلى اختبار بكتيريا الملوية البوابية؟

قد تحتاج إلى إجراء اختبار إذا كانت لديك أعراض اضطراب في الجهاز الهضمي نظرًا لأن التهاب المعدة والقرحة يؤديان إلى التهاب بطانة المعدة ، فإنهما يشتركان في العديد من الأعراض نفسها. يشملوا:

وجع بطن

الانتفاخ

استفراغ و غثيان

إسهال

فقدان الشهية

فقدان الوزن

القرحة حالة أكثر خطورة من التهاب المعدة ، وغالبًا ما تكون الأعراض أكثر حدة. قد يساعد علاج التهاب المعدة في المراحل المبكرة على منع تطور القرحة أو المضاعفات الأخرى.

ماذا يحدث أثناء اختبار الحلزونية البوابية؟

هناك طرق مختلفة لاختبار بكتيريا الملوية البوابية قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واحدًا أو أكثر من أنواع الاختبارات التالية.

فحص الدم

التحقق من وجود أجسام مضادة (خلايا مقاومة للعدوى) لبكتيريا الملوية البوابية

إجراء الاختبار:

سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من وريد في ذراعك باستخدام إبرة صغيرة.

بعد إدخال الإبرة، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار أو قنينة.

اختبار التنفس، المعروف أيضًا باسم اختبار تنفس اليوريا

يتحقق من وجود عدوى عن طريق قياس بعض المواد في أنفاسك.

إجراء الاختبار:

ستقدم عينة من أنفاسك عن طريق التنفس في كيس تجميع.

بعد ذلك، ستبتلع حبة أو سائلًا يحتوي على مادة مشعة غير ضارة.

ستقدم عينة أخرى من أنفاسك.

سيقارن مزودك بين العينتين إذا كانت العينة الثانية تحتوي على مستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون الطبيعي ، فهذه علامة على وجود عدوى بالبكتيريا الحلزونية.

اختبارات البراز: قد يطلب الطبيب مستضد البراز أو اختبار مزرعة البراز.

يبحث اختبار مستضد البراز عن مستضدات جرثومة الملوية البوابية في البراز المستضدات هي مواد تؤدي إلى استجابة مناعية.