شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية الأطفال والرضع خلال موجة الطقس الحار .. منها ارتداء ملابس قطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة، مما يمثل خطورة على الأطفال والرضع، لأنهم أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة، وقد يكون الحفاظ على برودتهم تحديًا، لأن الأطفال على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات صحية بسبب الحر، لأنهم لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسامهم وهم أكثر حساسية للحرارة.

مخاطر ارتفاع درجة الحرارة

من المحتمل أن يصبح طفلك مضطربًا إذا شعر بالحرارة الشديدة، و قد يكون من الصعب عليهم الاستقرار في النوم أكثر من المعتاد أو الاستيقاظ بشكل متكرر بسبب الانزعاج من درجة الحرارة.

يتعرض الأطفال حديثو الولادة لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) إذا ارتفعت درجة حرارتهم، لذا تحقق من أن رأس أو عنق المولود الجديد ليس رطبًا مما يدل على التعرق، إذا كان الوجه أكثر احمرارًا من المعتاد أو كان يعاني من طفح جلدي أو لاحظت سرعة التنفس ، فقد تكون هذه علامات على ارتفاع درجة الحرارة، وفقا لما ذكره موقع "Cambridge" البريطاني.

9 نصائح للحفاظ على برودة طفلك 1-ملابس الطفل

إذا كانت الغرفة شديدة الحرارة، على سبيل المثال أكثر من 25 درجة، فقد يكفي ارتداء سترة قطنية رقيقة وحفاض، وإذا كان طفلك صغيرًا جدًا فما عليك سوى جعله يرتدى ملابس مناسبة لدرجة حرارة الغرفة حتى لا تكون هناك حاجة إلى تغطيته.

2 -استخدام الفراش المناسب

استخدم فقط ملاءات السرير القطنية وتجنب أي أغطية مقاومة للماء لأن ذلك سيحمل الحرارة ويجعل طفلك يتعرق.

3-امنحيه حمامًا منعشًا

قد يساعد الاستحمام بالماء الدافئ أو الحمام البارد قليلاً من المعتاد على إنعاش طفلك قبل النوم.

4-ضعي الثلج في غرفة الطفل

قد تساعد زجاجات المياه المجمدة الكبيرة ،الموضوعة في غرفة الطفل على تبريد الهواء أثناء ذوبانها طوال الليل.

6-احتفظى ببعض الماء في الثلاجة

قد يحتاج طفلك إلى شرب الماء أكثر من المعتاد، يعتبر الماء البارد رائعًا للأطفال الصغار.

7-النظر في نقل الغرف

إذا لم تتمكني من الحفاظ على برودة طفلك في غرفته الخاصة، ففكري في نقله إلى غرفة أكثر برودة في المنزل مؤقتًا.

8- فحص دقيق لدرجة حرارة الطفل

تصبح اليدين والقدمين أكثر برودة من باقي الجسم، لذلك من الطبيعي أن يشعر هؤلاء ببرودة أقل عند لمسهم، إذا لم تكن متأكدًا من درجة حرارة طفلك ، تحسس مؤخرة رقبته أو استخدم مقياس حرارة.

9-ضعى نفسك مكان الطفل

اسألى نفسك عن مدى شعورك بالحرارة وما الذي ستشعر بالراحة فيه عندما تفكرين في كيفية ارتداء ملابس طفلك.