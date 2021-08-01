تجنب هذه الأطعمة لحماية البنكرياس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

البنكرياس هو غدة طويلة مسطحة تقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن. يفزر البنكرياس الأنزيمات التي تساعد على الهضم والهرمونات التي تساعد جسمك على تنظيم التعامل مع السكر (الغلوكوز).

تحدثت زوكرا بافلوفا، خبيرة العلوم الطبية، وأخصائية الغدد الصماء في جامعة موسكو الحكومية، عن المنتجات التي تضر البنكرياس.

وفقًا لبافلوفا، فإن استهلاك كميات كبيرة من السكريات أو الأطعمة عالية السعرات الحرارية لا يؤدي فقط إلى التراكم الدهون، ولكن أيضًا يؤدي إلى موت خلايا البنكرياس.

وأوضحت بافلوفا: “في الأنسجة الدهنية، يحدث حتماً التهاب التأكسد، على خلفية تطور مقاومة الأنسولين وخلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين”.

أوصت بافلوفا بأخذ استراحات لمدة ثلاث ساعات بين الوجبات. وقالت: “يجب ألا يأكل الشخص قبل ثلاث ساعات من الوجبة السابقة ولا بعد وقت يزيد عن خمس ساعات”.