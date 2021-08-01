شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر متغير دلتا الجديد على النساء الحوامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدد متغير دلتا الناشئ عن فيروس كورونا، العديد من الأنظمة الصحية العالمية، نظرًا لخواصه المختلفة عن المتغيرات الأخرى فهو أكثر انتشارًا بين الأشخاص، مما يتسبب فى زيادة أعداد الإصابات.

وحذر تقرير نشر فى شبكة CNN، عن المخاطر التى تهدد النساء الحوامل من الإصابة بمتغير دلتا الجديد، خاصة بعد أن أصدر العديد من مسؤولي الصحة في إنجلترا بيانًا يحثون فيه النساء الحوامل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن 98٪ من الأمهات الحوامل اللواتي أدخلن المستشفى مصابات بفيروس كورونا لم يتلقين اللقاحات، خاصة بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) سابقًا أيضًا إن الحوامل المصابات يواجهن خطرًا متزايدًا للإصابة بفيروس كورونا الشديد مقارنة بالنساء غير الحوامل في نفس العمر.

وأكد الخبراء، أن الخطر قد يكون أعلى مع سلالة دلتا، والتي ثبت أنها أكثر عدوى ويمكن أن تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالمتغيرات السابقة للفيروس.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعها نظام مراقبة التوليد في المملكة المتحدة (UKOSS) أن عدد النساء الحوامل اللائي يتم إدخالهن إلى المستشفى جراء الإصابة بالفيروس يتزايد في المملكة المتحدة بسبب سلالة دلتا.

وحذر التقرير من المتغيرات الجديدة للفيروس مثل سلالة ألفا ودلتا، لأن كل منهما أكثر خطورة على النساء الحوامل، الذين قد يتعرضون إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي ودخول العناية المركزة، حيث أظهرت البيانات أن حوالي 33 ٪ من النساء في المستشفى المصابات بفيروس كورونا، بحاجة إلى دعم تنفسي وأن 15 ٪ بحاجة إلى رعاية مركزة.

وأكد الخبراء، أن هناك زيادة بين النساء الحوامل اللائي يحتجن إلى رعاية للأعراض الحادة، خاصة أن هذا المتغير قد يعرض الأم والجنين لمضاعفات خطيرة

والتى تشمل هذه المخاطر تسمم الحمل والالتهابات والدخول إلى وحدات العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضح التقرير، أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، كما تبين أن واحدة من كل خمس نساء تم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بأعراض خطيرة جراء الإصابة ، يتعرضون لخطر الولادة المبكرة.

ونصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، واللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في المملكة المتحدة والمجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين، النساء الحوامل بالحصول على جرعات اللقاح كاملة للوقاية من العدوى.