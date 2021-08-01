شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يصف متغير دلتا من كورونا بقدرته على الانتقال مثل جدري الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن العالم معرض لخطر فقدان المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة فيروس كورونا مع انتشار نوع دلتا شديد العدوى، لكن اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية لا تزال فعالة.

قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن المركز وصف متغير دلتا من فيروس كورونا بأنه قابل للانتقال مثل جدري الماء وحذر من أنه قد يسبب مرضًا شديدًا.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الإصابات بفيروس كورونا زادت بنسبة 80% خلال الأسابيع الأربعة الماضية في معظم مناطق العالم، وارتفعت الوفيات في أفريقيا حيث تم تلقيح 1.5% فقط من السكان بنسبة 80% خلال نفس الفترة.

وقال تيدروس: "المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في خطر أو ضائعة، والأنظمة الصحية في كثير من البلدان تتعرض للإرهاق"، لقد تم اكتشاف متغير دلتا في 132 دولة، ليصبح السلالة العالمية المهيمنة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، فإن "اللقاحات التي تمت الموافقة عليها حاليًا من قبل منظمة الصحة العالمية توفر حماية كبيرة ضد الأمراض الشديدة ودخول المستشفى من جميع المتغيرات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأشار رايان، إلى أن طوكيو سجلت أكثر من 3000 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بين حوالي 10 آلاف إصابة جديدة في اليابان، موضحًا أن الأولمبياد جزء من هذا السياق الشامل وإدارة المخاطر التي تتم حول الأولمبياد.

وأشارت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا إلى أن متغير دلتا الأسهل انتشارًا حتى الآن، ويعتبر أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50% من سلالات كورونا الأخرى التي ظهرت لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019.

وأوضحت، أن عددًا قليلاً من البلدان أبلغت عن زيادة معدلات دخول المستشفى، لكن لم يتم تسجيل معدلات أعلى للوفيات من متغير دلتا.

قالت اليابان، إنها ستوسع حالة الطوارئ لتشمل 3 محافظات بالقرب من المدينة المضيفة للأولمبياد طوكيو ومحافظة أوساكا الغربية، حيث ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، مما يلقي بظلاله على الألعاب الصيفية.