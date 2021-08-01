شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: المشروبات الغازية لا تروى عطشك وتمنع امتصاص الكالسيوم بالعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيرينا بيساريفا، إخصائية التغذية الروسية، عن أن تناول المياه الغازية، يضر فئات محددة من البشر، لذلك لا ينصح بتناولهم هذه السوائل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضافت الخبيرة: "لا أنصح المرأة الحامل، بتناول المياه الغازية، لأن المواد التي تحتويها هذه المشروبات تؤثر على نمو الجنين".

ونصحت الطبيبة كذلك، بعدم السماح بتناول هذه المشروبات الغازية، للأطفال الصغار وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وفرط الاستثارة واضطرابات النوم".

وأضافت أن المشروبات السكرية تسبب السمنة، بما في ذلك عند الأطفال، موضحة أن وجود حامض الفوسفوريك في هذه المشروبات، يضر بمينا الأسنان ويزيد من حموضة المعدة، لذلك لا ينصح باستخدامها للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والقرحة والتهاب القولون.

وأشارت إخصائية التغذية الروسية، إلى أن حمض الفوسفوريك له تأثير سيئ على امتصاص الكالسيوم ويزيله من عظام الهيكل العظمي.

وأوضحت أن هذه المشروبات، لا تروي العطش، بل على العكس من ذلك تزيده، لأنها تسبب جفاف الغشاء المخاطي للفم أثناء تناولها، ولذلك من المستحيل أن يرتوي المرء منها، وإذا قمنا بتناول كمية زائد من الماء بعدها، فسوف يزداد الحمل على الكلى، وهو أمر محفوف بالمخاطر.

وحذرت بيساريفا من تناول المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية، لأنه يتم استبدال السكر فيها بمحليات صناعية، وخاصة الأسبارتام.